Evlendiği yerde 10. yılını kutladı!

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Tam 10 yıl önce eşi ile aynı yerde evlendiklerini dile getiren Nadide Sultan, "Eşim bana çok özel bir sürpriz hazırladı. Haberim olmadan planlamış.10 yıl sonra aynı yerde hem tatil yaptık; hem de evlilik yıldönümümüzü kutladık" dedi.
Duygu dolu anlar yaşayan çift, objektiflere poz vererek o anı da ölümsüzleştirdi.
Bu özel günde duygularını kâğıda döken ve yazdığı mektupla eşine teşekkürlerini sunan Nadide Sultan " Teknoloji ilerlese de birden aklıma mektup yazmak geldi. Hayatımda olduğu için, varlığı için, sayesinde anne olduğum için çok teşekkür ettim. Duygularımı yazıya dökerek bu mektubu kendisine verdim " dedi.