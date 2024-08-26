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Evlendiği yerde 10. yılını kutladı!

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#Nadide Sultan#Hakan Yonat#Bodrum
Evlendiği yerde 10. yılını kutladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 16:02

Şarkıcı Nadide Sultan, yönetmen eşi Hakan Yonat ile Bodrum Türkbükü'nde 10'uncu evlilik yıldönümünü kutladı.

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Tam 10 yıl önce eşi ile aynı yerde evlendiklerini dile getiren Nadide Sultan,  "Eşim bana çok özel bir sürpriz hazırladı. Haberim olmadan planlamış.10 yıl sonra aynı yerde hem tatil yaptık; hem de evlilik yıldönümümüzü kutladık" dedi.

Duygu dolu anlar yaşayan çift, objektiflere poz vererek o anı da ölümsüzleştirdi.

Evlendiği yerde 10. yılını kutladı

Bu özel günde duygularını kâğıda döken ve yazdığı mektupla eşine teşekkürlerini sunan Nadide Sultan " Teknoloji ilerlese de birden aklıma mektup yazmak geldi. Hayatımda olduğu için, varlığı için, sayesinde anne olduğum için çok teşekkür ettim. Duygularımı yazıya dökerek bu mektubu kendisine verdim " dedi.

 

 

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#Nadide Sultan#Hakan Yonat#Bodrum

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