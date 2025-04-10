Evlendi, boÅŸandÄ±... Evlenemedi, gelinliÄŸini yaktÄ±... Ama yine aÅŸksÄ±z kalmadÄ±

Haberin DevamÄ±

HiÃ§ durmadan Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸu ana kadar yarÄ±m milyar dolarlÄ±k bir servetin sahibi oldu.

Daha da Ã¶tesinde kazandÄ±ÄŸÄ± parayÄ± Ã¶yle zevkle harcÄ±yor ki, bir dÃ¶nem yakÄ±nlarÄ± gÃ¼nÃ¼n birinde her ÅŸeyini kaybedebileceÄŸinden bile korkuyordu.

Kariyerindeki baÅŸarÄ±sÄ± bir yana yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikler, gelinliÄŸini yakmasÄ±yla biten niÅŸanÄ± ve sevgilileriyle de konuÅŸuluyor bu Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±. Neredeyse boyuna gelen iki Ã§ocuÄŸuna ve ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen aÅŸka veda etmiÅŸ deÄŸil. Hatta bir sÃ¼redir yeni bir aÅŸk sÃ¶ylentisiyle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda.

Â

YENÄ° AÅžK SÃ–YLENTÄ°SÄ°NÄ°N TAM MERKEZÄ°NDEÂ

Bu Ã¼nlÃ¼, Mariah Carey'in ta kendisi...

Haberin DevamÄ±

Son sevgilisi Brian Tanaka'dan ona bir Ã§ocuk doÄŸurmak istemediÄŸi iÃ§in ayrÄ±lan Carey'nin adÄ± son haftalarda Anderson Paak ile anÄ±lÄ±yor.

Hatta ikili, bir keresinde samimi bir ÅŸekilde objektiflere bile yakalandÄ±.

US Weekly'ye bakÄ±lÄ±rsa Mariah Carey ile ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± ve ÅŸarkÄ±cÄ± Anderson Paak kÄ±sa bir sÃ¼redir gerÃ§ekten flÃ¶rt ediyorlar.

GeÃ§en yaz tanÄ±ÅŸtÄ±lar ve aralarÄ±ndaki iliÅŸki kÄ±sa zamanda romantizme evrildi.

UZUN SÃœREDÄ°R UZAKTAN UZAÄžA ONDAN HOÅžLANIYORDU

Yine bu kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa, Carey ve Paak, ortak bir Ã§alÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. AralarÄ±nda romantik iliÅŸki baÅŸladÄ± ama Ã§alÄ±ÅŸma programlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¶yle pek sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼yorlar.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re 39 yaÅŸÄ±ndaki Paak; zaten epeydir Mariah Carey'den hoÅŸlanÄ±yordu. Onun mÃ¼zikal Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± beÄŸeniyle izliyor ve ayrÄ±ca Ã§ok tatlÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Bu arada bu sÃ¶ylentilerin hiÃ§ boÅŸuna olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Mariah Carey ile Anderson Paak'Ä±n geÃ§tiÄŸimiz mart ayÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda el ele gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de ekleyelim.

Daha da Ã¶tesinde yakÄ±nlarÄ±na gÃ¶re 55 yaÅŸÄ±ndaki Mariah Carey, yÄ±llardÄ±r kimseyle

bÃ¶yle ciddi bir ÅŸekilde flÃ¶rt etmiyordu.

GerÃ§ek adÄ± Brandon Paak Anderson onun iÃ§in de bu anlamda bir ilk.

Haberin DevamÄ±

BAÅžINDAN Ä°KÄ° EVLÄ°LÄ°K GEÃ‡TÄ°... ÃœÃ‡ÃœNCÃœSÃœ OLMAYINCA GELÄ°NLÄ°ÄžÄ° YAKTIÂ

Mariah Carey, ilk evliliÄŸini 1993 ile 1998 arasÄ±nda Tommy Mottola ile yaptÄ±.

ArdÄ±ndan 2008 ile 2016 arasÄ±nda Nick Cannon ile evli kaldÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki tane Ã§ocuk sahibi oldu.

Bu evliliÄŸi bittikten sonra aÅŸk hayatÄ± hÄ±z kesmedi. 2016 yÄ±lÄ±nda iÅŸ insanÄ± James Packer ile niÅŸanlandÄ±. Packer'Ä±n kendisine hediye ettiÄŸi 35 karatlÄ±k elmas yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ parmaÄŸÄ±na takan Carey dÃ¼ÄŸÃ¼n heyecanÄ±na kapÄ±ldÄ±.Â

Hatta gelinliÄŸini bile hazÄ±rlattÄ±. Ama aynÄ± yÄ±l niÅŸan bitti. Carey, ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan Packer'a kendisine rahatsÄ±zlÄ±k verdiÄŸi gerekÃ§esiyle dava aÃ§tÄ± . Eski Ã§ift 50 milyon dolara anlaÅŸtÄ±,

Haberin DevamÄ±

Mariah Carey, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde giymeyi hayal ettiÄŸi 250 bin dolarlÄ±k gelinliÄŸini I Don't adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibinde yaktÄ±.

Mariah Carey, Ã§ok konuÅŸulan aÅŸklarÄ±ndan birini de Brian Tanaka ile yaÅŸadÄ±. 7 yÄ±l onunla birlikte olan Carey, sevgilisi Ã§ocuk isteyince ondan ayrÄ±ldÄ±.





Carey, 2016 yÄ±lÄ±nda iÅŸ insanÄ± James Packer ile niÅŸanlandÄ±. AynÄ± yÄ±l ayrÄ±ldÄ±lar. O da dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± gelinliÄŸini klibinde ateÅŸe attÄ±.