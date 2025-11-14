Evlendi, boşandı, dört çocuğu büyütüyor… Bekarlığa öyle alıştı ki aşk artık hayal oldu

Haberin Devamı

Aradan 4 sene geçti, hayatına giren birileri oldu ama hayal ettiği büyük aşkı yeniden bulamadı.

AŞKA HEVESİ KALMAMIŞ

Zaten anlaşılan bu konuda pek bir umudu ya da hevesi de kalmamış… Kim Kardashian, The Kardashians adındaki reality şovunun yeni bölümünde Kanye West'ten yaklaşık beş yıl önce yaşadığı sorunlu boşanmanın ardından flört etmeyi "çekici" bulmadığını itiraf etti.

Kim Kardashian'ın aşka olan inancı bitmese de hayatına birinin girmesi zor gibi görünüyor

"Ne kadar bekar kalırsanız rahata o kadar alışıyorsunuz” diyen 45 yaşındaki milyarder yıldız "Başka biriyle aynı yatağı veya izlediğiniz dizileri paylaşma düşüncesi, kendi alışkanlıklarınıza bağlı kaldığınız için giderek daha az çekici hale geliyor" diyen Kim Kardashian için aşk uzaklarda kalmış gibi görünüyor…

BEKARLIĞIN RAHATLIĞINA FAZLA ALIŞTI

Kendini yeniden aşka açmaya hazır olmadığını itiraf eden Kim Kardashian için dünyası hâlâ çocukları 12 yaşındaki North, 9 yaşındaki Saint, 7 yaşındaki Chicago, 5 yaşındaki Psalm ve elbette ona büyük bir servet kazandıran işleri.

Kanye West'le olan evliliği bittikten sonra kendini çocuklarına ve işlerine veren yıldız isim bekarlığın rahatlığına çok alışmış

“Biraz kapanıp hayatta istediklerime odaklanmam sorun değil" diyerek bu halini savunsa da aslında kendini umutsuz bir romantik olarak tanımlayan yıldız isim aşk konusunda çekingen davransa da flört etmekten vazgeçmemiş.

DOĞRU ADAMI BİR GÜN BULACAK

"Doğru kişi geldiğinde, çok hazır olacağım ve her şey yoluna girecek" diyerek o günleri bekleyen Kim Kardashian sonuncusu Kanye West ile olmak üzere üç kez evlendi.

Kardashian yedi yıllık evliliğin ardından Şubat 2021'de 48 yaşındaki rapçiye boşanma davası açtı. Evliliklerini “toksik” olarak değerlendiren Kim Kardashian kocası Kanye West için onun yanında duygusal ve fiziki olarak güvende hissetmediğini söylemişti.

Kanye West 2022'de boşanmaları kesinleştikten kısa bir süre sonra Bianca Censori ile evlendi. Bianca Censori Kim Kardashian’a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Kim Kardashian bir süre ünlü komedyen Pete Davidson'la aşk yaşamış ancak bu ateş kısa sürede sönmüştü

Kim Kardashian ise boşanmadan bu yana yalnızca bir kez kamuoyuyla paylaşılan ilişki yaşadı; Kasım 2021'den Ağustos 2022'ye kadar Pete Davidson ile birlikteydi.

DENEDİ AMA OLMADI...

İkili, ilişkilerini dostane bir şekilde sonlandırdı ve bu aşkın bitişi için "Birbirlerine karşı büyük bir sevgi ve saygı duyuyorlar, ancak uzun mesafe ve yoğun programlarının bir ilişkiyi sürdürmeyi gerçekten zorlaştırdığını fark ettiler" şeklinde açıklamalar yapıldı.

Kardashian’ın adı Mart 2024'te basketbol yıldızı Odell Beckham Jr. ile birlikte anılsa da, çiftin aralarındaki kimyanın kısa süre sonra "söndüğü" bildiriliyor.

En son dedikoduya göre, Aralık 2024'te "kamuoyunun gözü önünde olmayan" bir emlak yatırımcısıyla aşk yaşadığı söylense de Kim Kardashian’ın kalbi uzun süredir boş ve görünen o ki bu durum epey daha devam edecek…

Kim Kardashian boşandıktan hemen sonra verdiği röportajlarından birinde gözyaşı dökmüş, gelecekteki sevgilileri eski kocası Kanye West'ten korkup ona yanaşmaya çekinecekleri için üzüldüğünü söylemişti