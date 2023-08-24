Evinin salonuna kurşun isabet eden oyuncu Gözde Mukavelat yaşadıklarını anlattı

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Küçük Gelin dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Gözde Mukavelat, Şişli'deki evinin salonunda annesiyle birlikte otururken duvara isabet eden kurşunla şoke oldu.



Vakit kaybetmeden polisi arayan oyuncu, yaşadıklarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:



"Selam tek tek yazamadım arayan soran herkes sağ olsun. Tek diyebileceğim evde film izlerken bile tetikte olmalıyım, güvenlik büyük bir sorun ve 'o korkusuz, ben artık korkmalıyım'ı idrak etmiş oldum çünkü ben ölmeden kimse birşey yapamıyor! Bireysel silahlanma başlı başına sorun. Ve bu millet akıllanmaz onlarca insan öldü, yok, yine devam...Geldi polis merak etmeyin iyiyiz, onlar gelmeyince her yere yazmak istedim çünkü haraket edemedik evin içinde. Duvara geldi kurşun annem o tarafta oturuyordu. Kim bilmiyoruz düşmanım yok ama bilemiyorsun ki... Annem hasta, ilacı kaldı içerde. Ulaşmak zorundaydım bir yerlere... Çok tedirgin oldum. Teşekkür ederim herkese"