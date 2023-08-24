×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Evinin salonuna kurşun isabet eden oyuncu Gözde Mukavelat yaşadıklarını anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Gözde Mukavelat#Oyuncu#Şişli
Evinin salonuna kurşun isabet eden oyuncu Gözde Mukavelat yaşadıklarını anlattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 15:51

Oyuncu Gözde Mukavelat, evinin salonunda otururken yaşadığı talihsizliği sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Duvarına kurşun isabet eden Mukavelat 'Bireysel silahlanma başlı başına sorun' dedi. 

Haberin Devamı

Küçük Gelin dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Gözde Mukavelat, Şişli'deki evinin salonunda annesiyle birlikte otururken duvara isabet eden kurşunla şoke oldu. 

Vakit kaybetmeden polisi arayan oyuncu, yaşadıklarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı: 

"Selam tek tek yazamadım arayan soran herkes sağ olsun. Tek diyebileceğim evde film izlerken bile tetikte olmalıyım, güvenlik büyük bir sorun ve 'o korkusuz, ben artık korkmalıyım'ı idrak etmiş oldum çünkü ben ölmeden kimse birşey yapamıyor! Bireysel silahlanma başlı başına sorun. Ve bu millet akıllanmaz onlarca insan öldü, yok, yine devam...Geldi polis merak etmeyin iyiyiz, onlar gelmeyince her yere yazmak istedim çünkü haraket edemedik evin içinde. Duvara geldi kurşun annem o tarafta oturuyordu. Kim bilmiyoruz düşmanım yok ama bilemiyorsun ki... Annem hasta, ilacı kaldı içerde. Ulaşmak zorundaydım bir yerlere... Çok tedirgin oldum. Teşekkür ederim herkese" 

Evinin salonuna kurşun isabet eden oyuncu Gözde Mukavelat yaşadıklarını anlattıOyuncu Gözde Mukavelat, evinin salonunda otururken yaşadığı talihsizliği sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Duvarına kurşun isabet eden Mukavelat 'Bireysel silahlanma başlı başına sorun' dedi.
daha fazla video içinEvinin salonuna kurşun isabet eden oyuncu Gözde Mukavelat yaşadıklarını anlattı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gözde Mukavelat#Oyuncu#Şişli

BAKMADAN GEÇME!