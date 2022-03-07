Evim Sensin filmi nerede ve ne zaman çekildi? Evim Sensin filmi oyuncuları ve konusu

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Evim Sensin filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Star TV yayın akışı içerisinde Evim Sensin filmi de yer alıyor. Filminin birçok sahnesi o dönemde henüz tamamlanmamış olan Mall of İstanbul'un şantiyesinde çekildi. Evim Sensin de Leyla’yı Fahriye Evcen, İskender'i Özcan Deniz canlandırıyor.

EVİM SENSİN FİLMİ KOUNUSU

Leyla başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönmüştür. Kalbi kırıktır ve çocukluğundan beri sorunlu bir ilişkileri olan babası Selim ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktadırlar. İskender ise küçük yaşlardan beri şanssız bir hayat yaşamış olan yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca hiç evim diyebileceği bir yere sahip olmamış bir adamdır. Beklenmedik bir şekilde karşılaşan bu ikili onları aradıklarını bulmalarını sağlayacak bir aşkın içine sürüklenir, Leyla yaralarını sararken, İskender'in evi Leyla olur fakat bu güzel hikayenin böyle sürmesine engel olacak olaylar peşlerini bırakmaz.

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EVİM SENSİN OYUNCULARI

Evim Sensin filmi oyuncuları arasında Fahriye Evcen, Gizem Denizci, Özcan Deniz, Sait Genay, Teoman Kumbaracıbaşı, Güneş Hayat gibi isimler yer alıyor.