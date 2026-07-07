Evi hamileyken gözlerinin önünde kül olmuştu… Yangında kaybettikleri yuvalarını yeniden kurdular… Ünlü çiftin ikinci bebeği doğdu!

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This Is Us dizisinin yıldız oyuncusu Milo Ventimiglia ve model eşi Jarah Mariano, Ocak 2025’te Los Angeles’ı yakıp küle çeviren orman yangınlarının üzerinden bir buçuk sene geçtikten sonra ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.

48 yaşındaki ünlü oyuncu ve 42 yaşındaki model eşi, iki çocukları ve köpekleriyle birlikte yeni ailelerini gösteren tatlı bir Instagram gönderisiyle oğullarının doğumunu duyurdu.

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Milo Ventimiglia gönderiye “Eve hoş geldin Rock-Anthony Makoa Ventimiglia. 5 kişilik ailemizle önümüzdeki tüm maceraları dört gözle bekliyorum!” notunu düştü.

Çift ikinci bebeklerini beklediklerini aynı şekilde bir gönderiyle ocak ayında duyurmuştu.

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Milo Ventimiglia ve Jarah Mariano’nun kızları Ke'ala Coral, Ocak 2025'te, Los Angeles'taki evlerini yangında kaybettikten sadece iki hafta sonra dünyaya gelmişti.

O dönemde, 2023'te aktörle evlenen Mariano, ana Instagram hesabına yeni doğan bebeklerinin minik ayaklarının ve köpeklerinin küçük patilerinin fotoğrafını yüklemişti.

Ünlü model böylesine zor bir zamanda doğum yaptıktan sonra paylaştığı bu fotoğrafın altına "Evimiz yok ama asla yuvasız değiliz. Hoş geldin Ke'ala Coral Ventimiglia 23.01.2025" diye başlayan duygusal bir açıklama yazmıştı.

"7 Ocak'ta ailem ve ben Palisades Yangını'ndan tahliye edildik. Yaşadığımız evi ve sahip olduğumuz her şeyi, ayrıca taşınmak üzere olduğumuz inşaat halindeki evimizi de kaybettik." diyen ünlü model bunları 38 haftalık hamileyken yaşadığını belirtirken umutlu kalabilmek için "Bunu, kaçınılmaz olarak gelecek olan şey için bir nevi prova yapabilmiş olmanın bir lütuf olduğunu düşünüyorum” sözleriyle kendini teselli etmişti.

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"Ailemiz ve biz birlikteyiz, mutluyuz, sağlıklıyız ve güvendeyiz, gerçekten önemli olan da bu. Yangınlarla mücadelede yardımcı olan ve gelecek yıllarda yangının ardından etkilenen herkese bakım sağlayan tüm kahramanlara derinden minnettarız." diyen çift ilk bebeklerini beklediklerini de Eylül 2024'te, ünlü model Hawaii'de okyanusta bir kürek tahtasında otururken büyüyen karnını okşadığı bir fotoğrafını koyunca duyurmuştu.

Mariano ve Milo, ilk bebeklerini kucaklarına almalarına sadece birkaç hafta kala, Güney Kaliforniya'da binlerce dönüm araziyi yakıp kavuran ölümcül orman yangınları nedeniyle Malibu'daki evlerini kaybettiler.

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Milo Ventimiglia eşiyle birlikte evlerinin korkunç güvenlik kamerası görüntülerinde nasıl yanıp kül olduğunu izlediklerini anlatmış, ilk bebeklerinin beşiklerini ve onun için hazırladıkları tüm eşyaları gördükçe ne kadar üzüldüklerini söylemişti.