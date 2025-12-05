Bir yandan eve gidip elden ayaktan düşen hasta kocasına bakıyor... Sonra sevgilisinin kollarında teselli buluyor

Haberin Devamı

İşte bu ünlü çiftin ilişkisi de sıradan olmayanlardan biri... İki çocuk sahibi olduktan sonra boşanmaya karar verdiler. Ama işin resmi kısmı uzadıkça uzadı, yedi yılı buldu.

Sonra birden boşanma davasını geri çektiler. Herkes barışacaklarını düşünse de gerçek sonradan ortaya çıktı.

Çiftin erkek tarafı, çaresi zor bulunan bir hastalığa yakalanmıştı... Karısı da ona bakmak, zor zamanlarında yanında olmak için boşanmaktan vazgeçmişti...

Ama diğer yandan hayatında başka bir erkek var ve onunla samimi şekilde görüntülenmekten de çekinmiyor.

HASTALIK TEŞHİS EDİLİNCE BOŞANMA DAVASINI GERİ ÇEKTİLER

Bu anlatılan ALS hastalığıyla mücadele eden ünlü oyuncu Eric Dane ile karısı Rebecca Gayheart'ın kısa öyküsü...

2004 yılından bu yana evli olan iki çocuklu Dane ve Gayheart, boşanma karanı aldıklarını duyurmuştu. Ama aradan yıllar geçtiği halde işin resmi kısmını bir türlü tamamlamadılar.

Doğal olarak da herkes onların iki çocuklarının hatırına boşanmaktan vazgeçtiklerini sandı. Ama gerçek farklıydı.

Eric Dane ALS hastalığına yakalanmıştı ve Rebecca Gayheart da zor zamanında onu yalnız bırakmak istememişti.

Ama 54 yaşındaki Gayheart, geçtiğimiz günlerde milyarder sevgilisi Peter Morton ile hem de kamuya açık bir alanda sarmaş dolaş görüntülenince kafalar iyice karıştı.

Diğer yandan bir süre önce konuk olduğu bir programda söylediği 'Bİzim ilişkimiz biraz karmaşık' sözlerinin anlamı da ortaya çıktı.

KENDİSİNDEN YAŞLI MİLYARDER SEVGİLİSİYLE MUTLU: Gayheart ile 78 yaşındaki milyarder sevgilisi Peter Morton Beverly Hills'te bir restorandan çıkışta objektiflere takıldı. O anlarda iki sevgili birbirlerini öpücüklere boğdu ve uzun süre kapının önünde sarmaş dolaş kaldı. Sonra da iki aşık el ele evlerinin yolunu tuttu.

'BİZİM İLİŞKİMİZ KARMAŞIK'

Aslına bakılırsa Rebecca Gayheart, daha kısa bir süre önce verdiği röportajda Eric Dane ile ilişkilerinin karmaşık olduğunu söylemişti.

Belli ki sözünü ettiği buydu... Gayheart bir yandan artık tekerlekli sandalyeyle hareket eden kocası Eric Dane ile ilgilenirken diğer yandan da kendi hayatını sürdürüyordu.

Rol aldığı Grey's Anatomy adlı diziyle tanınan Eric Dane ile Rebecca Gayheart, 2004 yılında evlendi. Bu süreçte iki tane kız çocukları dünyaya geldi.

2018 yılında da yollarını ayırıp boşanma kararı aldı çift. Fakat bu süreç uzadıkça uzadı, sonunda geçen yıl da boşanma davasını geri çektiler.

Önceleri herkes bu adımı barıştıkları şeklinde yorumlasa da gerçeğin pek öyle olmadığı sonradan ortaya çıktı.

Eric Dane, ALS hastalığına yakalanmıştı. Rebecca Gayheart da bu zorlu süreçte onun yanında olmak isteyince boşanma davası da geri çekilmişti.

Özetle, Rebecca Gayheart, artık tekerlekli sandalyeye mahkum olan Eric Dane'e büyük bir vefa örneği gösterdi.

Gayheart, geçen ay konuk olduğu bir programda Eric Dane ile ilişkisinin karmaşık olduğunu söylemişti. Belli ki bir yandan kocasına bakarken diğer yandan da sevgilisiyle kendi hayatını yaşıyor.





AİLE SICAKLIĞINDAN MAHRUM KALMIYOR

Birlikte geçirdikleri yılların ama en çok da kızları 15 yaşındaki Billie ve 13 yaşındaki Georgia'nın hatırına Eric Dane'i en zor gününde yapayalnız bırakmadı. Onu aile sıcaklığından mahrum bırakmadı.

54 yaşındaki Rebecca Gayheart, konuk olduğu Broad Ideas adlı podcast yayınında neden bir aile olarak kalmak için çaba harcadıklarını anlattı.

Rebecca Gayheart, tam boşanacakken hastalığına destek olduğu kocasıyla yaşamını "aşırı karmaşık" olanak nitelendirdi.

Söylediğine göre biri 15 diğeri 13 yaşındaki iki kızına iyi örnek olmak için zor gününde Eric Dane'i yalnız bırakmadı Gayheart.





KIZLARI 'KEŞKE DAHA FAZLASINI YAPSAYDIK' DEMESİNLER DİYE

Sonra da şu dokunaklı sözleri sarf etti: "Kızlarıma ne olursa olsun Eric'in onların babası ve bizim de ailemiz olduğunu söylüyorum. Onun yanına gidiyoruz ve bunu saygın ve zarif bir şekilde yapmaya, elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz."

Aslında durumun kendisi için çok karmaşık olduğunu çünkü sekiz yıldır Eric Dane ile ayrı olduklarını da saklamadı Gayheart.

İki kızlarının da "yüzde yüz" kendisiyle birlikte vakit geçirdiklerini anlattı Rebecca.

İyimser kalmaya çalıştığını anlatan Rebecca Gayheart "Bunu doğru mu yoksa yanlış mı yaptığımı bilmiyorum. Zaman gösterecek" diye sürdürdü sözlerini...

Rebecca Gayheart, kızlarının içinde bulunduğu zor durumdan da söz etti. "Onlar çok şey yaşayan iyi kızlar. Kızlarıma babalarıyla vakit geçirme fırsatı sağlamak istiyorum. Çünkü geriye dönüp baktıklarında 'Keşke daha fazlasını yapsaydım' demelerini istemiyorum" dedi.





BU YIL NİSAN AYINDA AÇIKLADI

Eric Dane, bu yılın nisan ayında ALS hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Son olarak Euphoria adlı dizide rol alan Eric Dane, geçtiğimiz ay Los Angeles Havaalanı'nda tekerlekli sandalyeyle görüntülenmişti.

Motorize tekerlekli sandalyede oturan Eric Dane kendisine durumunu soran bir muhabire "İnancını koru dostum" diyerek yanıt verdi.

Eric Dane'e yakın bir kaynak oyuncunun gerçekten de inancına sımsıkı sarılarak hastalıkla mücadele ettiğini söyledi. Ama yine de oyuncu, hastalığın ağır etkilerini yaşıyor.

Dane, daha birkaç ay önce bacaklarında sorun olduğunu ve vücudunun sağ tarafını kullanamadığını söylemişti. Bundan kısa bir süre sonra tekerlekli sandalyeyle görüntülendi.





KİMSENİN ONUN İÇİN YAS TUTMASINI İSTEMİYOR

Bu kaynağın belirttiğine göre Eric Dane, ALS ile mücadele ederken bir yandan da hayatını yaşamak istiyor. Hiç arzu etmediği şey ise yakınlarının ve ailesinin onun için üzülmesi ve yas tutması.

Ailesinin ve hayatındaki insanların, onun yanındayken mutlu hissetmelerini istiyor. En büyük amacı ise günlük hayatında etrafını pozitif insanlarla ve pozitif enerjiyle çevrelemek.

Eric Dane, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı bir açıklamada ALS hastalığının üzerindeki etkilerini anlattı.





VÜCUDUNUN SAĞ TARAFINI KULLANAMIYOR

Oyuncu, vücudunun sadece sol tarafını kullanabildiğini söyledi. "Vücudumun sol tarafı işlevini görüyor. Ama sağ tarafı tamamen hareket etmeyi bıraktı" dedi.

Dane o açıklamasında belki birkaç ay içinde vücudunun sol tarafının da işlevini kaybedebileceğini sözlerine ekledi.

O sırada eskisi gibi yürüyebilen Eric Dane, yakın zamanda bunu da yapamayacağını ekleyerek hastalığın getireceği zorlu sürece hazır olduğunu da belirtti.





HASTALIK TEŞHİŞ EDİLİNCE BOŞANMA DAVASINI GERİ ÇEKTİLER

Yakalandığı hastalık Eric Dane'in özel hayatını da etkiledi kuşkusuz... Şu anda en büyük destekçisi karısı Rebecca Gayheart…

Ama onların durumu da başka bir hikaye.

Aslına bakılırsa 15 yaşında Billie ve 13 yaşında Georgia adında iki kızları bulunan Dane ile Gayheart, boşanma aşamasındaydı. Dava bile açılmıştı... Ancak sonra davayı geri çektiler.

Bu durum hastalığın duyurusundan kısa bir süre önce yaşandı. Herkes daha bunun şaşkınlığını üzerinden atamamışken de bu kez Eric Dane, ALS hastalığına yakalandığını açıkladı.

Oyuncu, hastalığını duyururken yaptığı açıklamada "ALS teşhisi aldım" dedi. Bu zorlu süreçte ailesinin sevgi ve desteğini göreceği için mutlu olacağını belirtti. Basından ve hayranlarından da özel hayatına saygı gösterilmesini istedi.