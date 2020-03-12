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Televizyon
Haber Giriş: 12.03.2020 - 08:29,Son Güncelleme:/

Evde maske nasıl yapılır? İşte maske yapmanın en kolay yolu

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Evde maske nasıl yapılır? İşte maske yapmanın en kolay yolu
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Koronavirüs tüm dünyaya yayılırken, Derya Baykal teve2’de yayınlanan programında virüslerden korunmak için ev yapımı maske tarifi verdi.

Derya Baykal’la Gülümse”ye konuk olan dikiş eğitmeni Şerife Yıldız Avcı, kumaş maske yapımını uygulamalı olarak gösterdi.

Maske yapımıyla ilgili tüm detayların yer aldığı program, internette de büyük ilgi gördü ve sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Evde maske nasıl yapılır İşte maske yapmanın en kolay yolu

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