Evde Biz Bize sunucusu Ferdi Kurtuldu kimdir, eşi kim? Ferdi Kurtuldu hangi dizilerde oynadı?

Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı Jumbo Gökhan karakteriyle bir döneme damga vuran Ferdi Kurtuldu sessizliğini Evde Biz Bize programıyla bozdu. Bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettiren Ferdi Kurtuldu'nun hayatına ilişkin bilgileri derledik.



Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Ferdi Kurtuldu, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Görüntü Sanatları Tiyatro Okulu mezunu. Ferdi Kurtuldu, 2003 yılından itibaren birçok projede yer aldı. 2005 ve 2006 yıllarında yer aldığı Emret Komutanım dizi serisinde hayat verdiği Jumbo Gökhan karakteriyle tanındı.

Son yıllarda yer aldığı projelerden; 2013yılında Osmanlı Tokadı dizisinde Demir 2018 yılında Bahtiyar Ölmez’de Anıl, 2019 yılında yer aldığı Kimse Bilmez dizisinde Hüdaverdi karakterini canlandırdı. 2012 yılında Yasemin Kurtuldu ile evlenen Ferdi Kurtuldu 2013 yılında baba oldu. Erkek çocuk sahibi olan çift bebeklerine 'Mete Noyan' ismini verdi

Rol Aldığı Diziler:

Kimse Bilmez (Hüdaverdi, 2019)

Ters Manyel (Fikret, 2018)

Bahtiyar Ölmez (Anıl, 2017)

Şimdi Onlar Düşünsün (Gürbüz, 2014)

Osmanlı Tokadı (Demir, 2013)

İhanet (2010)

Uygun Adım Aşk (Jumbo Gökhan Sırım, 2009)

Sakarya Fırat (Serbülent, 2009-2012)

Emret Komutanım (Jumbo Gökhan Sırım, 2008)

Zoraki Koca (Taner, 2007)

Kızlar Yurdu (Jumbo Gökhan Sırım, 2006)

Emret Komutanım (Jumbo Gökhan, 2005)

Lise Defteri (Tombili, 2003)