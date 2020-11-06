Eva Peron kimdir ve neden öldü? Eva Peron'un hastalığı ve hayatıyla ilgili bilgiler
Eva Peron'ın hayatı yeniden gündeme geldi. Kırmızı Oda dizisinde konusu gelen Eva Peron'un hastalığı ve ölümü ekran başındakilerin dikkatini çekti. Arjantin Başkanı Juan Domingo Peron'un eşi olan Eva Peron "Küçük Eva" anlamına gelen Evita lakabıyla biliniyordu. 1946 tarihinde de Başbakan olan ve iki defa seçilen Eva Peron kadın hakları için çalıştı. Peki, Eva Peron kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte, Eva Peron'un hastalığı ve hayatıyla ilgili merak edilen bazı bilgiler
Eva Peron Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde hikayesiyle ekranlarda yer aldı. "ulusun ruhani lideri" olarak adlandırılan Eva Peron her zaman siyasetle ve halkla iç içe olmuştu. Eva Peron'un hayatını anlatan "Evita müzikali yıllar sonra sahnelendi. Madonna daha sonra bu müzikalin beyaz perde uyarlamasında rol aldı. Evita Peron, 26 Temmuz 1952’de 33 yaşında kanserden öldü. İşte, ayrıntılar.
María Eva Duarte de Perón 7 Mayıs 1919'da dünyaya geldi. Arjantin halkının çok sevdiği Perón, İspanyolca "Küçük Eva" anlamına gelen Evita lakabıyla bilinirdi. Arjantin'in Los Toldos kentinde, beş çocuklu fakir bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasını yedi yaşındayken kaybetti ve 14 yaşında aktris olmak için Buenos Aires'e gitti. Buenos Aires'te bir süre işsiz ve parasız kaldıktan sonra radyolarda çalışmaya başladı. Radyoda şovlar yaparak ve tiyatroda küçük rollerde oynayarak hayatını devam ettiren Evita, 1944 yılında Juan Domingo Peron ile tanıştı.
Arjantin'in efsanevi First Lady'si Evita, ikinci eşi olduğu kocası Juan Perón'u işçi ve kadın hakları konusunda motive etmiştir. Kurduğu kadın partisi ile siyasete de girmiş, Eşinin yanında devlet başkan yardımcılığı yapmıştır. Resmen devlet başkanı olarak seçilmemesine rağmen 1952'de sadece 33 yaşında öldüğünde devlet töreni ile ebediyete uğurlanmıştır. Adına bestelenen Evita müzikali ile uluslararası ilgiye mazhar olmuştur. Arjantinli kadınlara kadıncılık konusunda güçlü bir miras bırakmıştır.
Evita Peron, 26 Temmuz 1952’de 33 yaşında kanserden öldü.
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