Ev gezmelerine yeni bir soluk

‘Pazar Gezmesi’ adıyla ekrana gelecek program, ünlü isimlerin evlerinden çok zaman geçirdikleri ofislerini, setteki yaşam alanlarını ve merak edilen çekim mekânlarını izleyiciyle buluşturacak. ‘Pazar Gezmesi’, ‘Magazin D’nin başarılı habercisi Asiye Acar’ın renkli sunumu eşliğinde gerçekleşecek.

Meraklı tavırları, içten sohbeti ve detaycı yaklaşımıyla bilinen Acar, ünlülerin hem profesyonel hem de özel yaşamlarına konuk olacak.

‘Pazar Gezmesi’nin ilk konuğu ise usta sanatçı Muazzez Ersoy. Acar, sanatçının yaşamının büyük bölümünü geçirdiği, “Evim” dediği ofisini ziyaret edecek.

Sanatçı, daha önce hiç duyulmayan anılarını programda paylaşacak.