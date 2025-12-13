×
HABERLERKelebek Haberleri

Ev gezmelerine yeni bir soluk

Güncelleme Tarihi:

#Pazar Gezmesi#Asiye Acar#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 08:03

KANAL D’nin pazar klasiği ‘Ev Gezmesi’, gelişerek büyüyor ve seyirciyi bu kez evlerin dışına, ünlülerin hayatlarının merkezine taşıyor.

 ‘Pazar Gezmesi’ adıyla ekrana gelecek program, ünlü isimlerin evlerinden çok zaman geçirdikleri ofislerini, setteki yaşam alanlarını ve merak edilen çekim mekânlarını izleyiciyle buluşturacak. ‘Pazar Gezmesi’, ‘Magazin D’nin başarılı habercisi Asiye Acar’ın renkli sunumu eşliğinde gerçekleşecek.

Meraklı tavırları, içten sohbeti ve detaycı yaklaşımıyla bilinen Acar, ünlülerin hem profesyonel hem de özel yaşamlarına konuk olacak.

Pazar Gezmesi’nin ilk konuğu ise usta sanatçı Muazzez Ersoy. Acar, sanatçının yaşamının büyük bölümünü geçirdiği, “Evim” dediği ofisini ziyaret edecek.

Sanatçı, daha önce hiç duyulmayan anılarını programda paylaşacak.

