Eurovision’dan daha heyeanlı

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61. ABU Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantıları çerçevesinde düzenlenen 13. ABU TV Şarkı Festivali, geçtiğimiz pazar günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. TRT Müzik’ten canlı yayınlanan festivalde Türkiye’yi Sinan Akçıl “Fark Atıyor” adlı şarkısıyla temsil etti.

2009 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda dördüncü seçilen “Düm Tek Tek”in de bestecisi olan Akçıl, sahne öncesi yaptığı açıklamada heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Eurovision out, ABU in. Bu organizasyon için Eurovision’dan daha heyecanlıyım. Resmi rakamlara göre Eurovision’u 200 milyon kişi, ABU’yu ise yaklaşık 2 milyar kişi izliyor.”

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13. ABU TV Şarkı Festivali ’nde Türkiye’nin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Makao, Türkmenistan, Japonya, Hindistan, Malezya, Özbekistan, Kore Cumhuriyeti ve Endonezya’dan gelen sanatçılar, müzik ve sanat aracılığıyla dostluk mesajları verdi.

Festivalin sonunda TRT Genel Müdürü ve ABU Başkanı Mehmet Zahid Sobacı ile ABU Genel Sekreteri Ahmet Nadeem, konuk sanatçılara ve yapımcılara ödülleriyle sertifikalarını takdim etti. Sobacı, ABU Şarkı Festivali’nin farklı kültürlerin şarkılar aracılığıyla birbirlerini can kulağıyla dinlemeleri ve yakından tanımaları için çok önemli bir etkinlik olduğunun altını çizdi. Türkiye, ABU TV Şarkı Festivali’ne ilk kez 2015 yılında ev sahipliği yapmıştı.