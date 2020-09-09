Euphoria dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Euphoria oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Euphoria dizisi güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra senaryosu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. ABD yapımı olan dizide bir kadının hayatı üzerine farklı konu ve olaylara yer verilmektedir.

Euphoria Dizisinin Konusu Nedir?

Euphoria dizisi, İsrail yapımı farklı bir diziden uyarlanarak yayın hayatına başlamıştır. Dizinin ana konusunda Rue isimli bir kızın hayatı anlatılmaktadır. Rue, 17 yaşında genç ve güzel bir kızdır. Rue genç olmasından da kaynaklı olarak başına farklı olaylar acımasız şekilde gelmektedir. Rue’nin hayatında seks, travmalar, uyuşturucu ve aşk gibi konular başroldedir. Kendisine bir kimlik arayışı içerisinde olan Rue, arkadaşlarının da etkisiyle hayatını drama çevirecek farklı konuları alışkanlık haline getirmektedir. Tüm bu yaşananlar ise Rue’nin hayatını altüst etmek için yeterlidir.

Euphoria Kaç Bölüm ve Sezon?

Euphoria dizisi 2 sezondur özel bir kanal aracılığı ile yayın hayatına başarılı bir şekilde devam etmektedir. 2 sezon boyunca yaklaşık 15 bölümdür ekranlarda sevilen Euphoria dizisini görebilirsiniz.

Euphoria Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Euphoria dizisinde ana karakterleri canlandıran 3 ana oyuncu bulunmaktadır. Bunlar;

- Zendaya,

- Hunter Schafer,

- Jacob Elordi.

Dizi bu oyuncu kadrosu etrafında şekillenmekte ve oluşmaktadır. Başarılı bir şekilde oyunculuklarını gösteren Zendaya, Hunter Schafer ve Jacob Elordi, hayranları sayesinde de dizinin daha fazla sezon boyunca devam etmesine yardımcı olmaktadır.

Euphoria Yönetmeni Kimdir?

Euphoria dizisinin yönetmen koltuğunda Sam Levinson yer almaktadır. Dizinin 2 sezondur başarılı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olan Sam Levinson, dizinin senaristliğini de üstlenmiştir. Bu başarısı sadece yönetmen koltuğunda değil aynı zamanda da dizinin konusunu oluşturma hususunda da yer almaktadır.

Euphoria Yapımcısı Kimdir?

HBO dizisinin yapımcı koltuğunda ise Drake yer almaktadır. Güçlü dizi ve filmlerle kendini gösteren Drake, Euphoria dizisinin de yapımcılığını üstlenmiştir.

Euphoria Senaristi Kimdir?

Euphoria dizisinin senaristliğini, yönetmen koltuğundaki isim yapmaktadır. Yani dizinin senaristi olarak Sam Levinson gösterilmektedir. Kaliteli bir yönetmen ve senarist olan Sam Levinson uzun yıllar dizi ve film sektöründe başarısını katlamış bir kişidir.

Euphoria Bütçesi ve Hasılatı Nedir?

Euphoria dizisi özel kanal aracılığı ile yayınlanan bir dizidir. Dizinin yapılan araştırmalara göre en yüksek bütçeye sahip dizilerden bir tanesi olduğu kanıtlanmıştır. Dizi yapımcısının net bir şekilde dizinin bütçesini söylememesi ise diğer bir tartışma konularındandır. Euphoria dizisi her ne kadar sevilen bir dizi olsa da istediği hasılata maalesef ulaşamamıştır. Bu nedenle de bütçe konusunda bazı sıkıntılara düşmüştür. Dizi yapımcısının dizi için yüksek bütçe ayırması ve bu bütçenin 2 sezondur hasılat olarak geri dönmemiş olması dizi için üzücü bir durumdur.