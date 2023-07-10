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Perihan Savaş: Estetik yaptıran genç oyuncuları görünce üzülüyorum

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#Perihan Savaş#Oyuncu#Dilek Taşı
Perihan Savaş: Estetik yaptıran genç oyuncuları görünce üzülüyorum
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 09:56

Usta oyuncu Perihan Savaş, “Genç oyuncular çok erken yaşta estetik yaptırmaya başlıyor, görünce çok üzülüyorum. Estetiğe karşı değilim ama 45’ten sonra bir işlem uygulayacaklarsa uygulasınlar” diye konuştu.

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Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Perihan Savaş, önceki gün Etiler Medica World’te görüntülendi. Aynı zamanda doktoru olan Cilt Uzmanı Çiğdem Akman ile bir araya gelen usta oyuncu, “Herkes beni estetik yaptırdı sanıyor. Ama kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Ben botoks dahi yaptırmayı seven birisi değilim. Genç oyuncular çok erken yaşta estetik yaptırmaya başlıyor, görünce çok üzülüyorum. Estetiğe karşı değilim ama 45’ten sonra bir işlem uygulayacaklarsa uygulasınlar. Ben de Vitiligo rahatsızlığı var, estetik yaptırmak gibi lüksüm de yok. Yaptırsam rahatsızlığım daha da ileri noktaya gelir” dedi.

DİLEK TAŞI” HEYECANI

Kanal D’nin yeni dizisi “Dilek Taşı” ile yeni sezonda ekrana dönecek Perihan Savaş, “Çekimlere start verdik. 80’lerdeki darbe dönemini anlatan bir proje. Ben bir babaanneyi oynuyorum. Kadromuz çok güzel, güzel bir iş çıkacak. 80’i anlatmak hiç kolay değil ama yönetmeninden oyuncu kadrosuna kadar çok iyi ekibe sahibiz” diye konuştu. 

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Kısa bir dönem şarkıcılık yaptım

80’li yıllarda 2 yıl boyunca sahneye çıkarak şarkıcılık da yaptığını ifade eden Perihan Savaş, “Bir dönem Yeşilçam’da seks filmleri popüler olmuş, bizler de ondan dolayı oyunculuktan uzaklaşmıştık. Bizim zamanımızda İzmir Fuarları meşhurdu. Orada Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Necla Nazır, Zeki Alasya-Metin Akpınar ve Emel Sayın gibi usta şarkıcılarla aynı kadroda yer alıp sahneye de çıkmıştım. Dizilerimiz normale dönünce de tekrardan oyunculuğa dönüş yapmıştım” dedi.

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#Perihan Savaş#Oyuncu#Dilek Taşı

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