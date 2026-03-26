Eşsiz aşk, büyük bir kavgaya dönüşmüştü: İkimiz de gençleşmiyoruz... Gel barışalım artık!

Önce büyük ve milyonların ilgisini çeken bir aşkın, sonra da yıllar yılı bitmeyen bir kavganın ilk adımıydı.



Hatta Brad Pitt, Angelina Jolie aşkı yüzünden o sırada evli olduğu Jennifer Aniston ile kurduğu yuvayı bile yıkmıştı.



Üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuk derken o dönemde Brangelina olarak anılan yıllar sonra resmen de hayatlarını birleştirdiler.

Hem de birlikte yaşlanmak için satın aldıkları ama sonradan kavga konusu olan Fransa'daki Miraval Şatosu'nda.



Ama Brangelina evliliği uzun ömürlü olmadı. Gayet olaylı bir şekilde boşandılar... Bu bile tam sekiz yıl sürdü. Üstelik daha aralarında Miraval Şatosu yüzünden süren dava daha bitmedi.

İKİSİ DE BU GERİLİMDEN YORGUN DÜŞTÜ

Böyle bir durum kimin başına gelse canını sıkar, uzadıkça uzayan bu yasal mücadele, insanı hayattan bile bezdirir.

Görünüşe göre Brad Pitt tam da böyle bir durumda. Her ne kadar kendisi açık açık basına söylemese de az sayıdaki yakınının belirttiğine göre Jolie de psikolojik olarak yorgun tüm bunlar yüzünden.

Her ne kadar daha 30'lu yaşlarının ikinci yarısında olan Ines de Ramon ile sağlam görünen bir ilişki yaşasa da belli ki Pitt, artık eski karısı Angelina Jolie ile defterini tamamen kapatmak istiyor.



Pitt cephesinden gelen son haberlere göre ünlü yıldız, artık Jolie ile Miraval Şatosu yüzünden yaşadığı yasal kavganın bitmesini istiyor.

İddialara bakılırsa bunun için hukuk ekibine talimatını verdi bile.





ZAMAN GEÇİYOR... İKİSİ DE GENÇLEŞMİYOR

Ama son duruşmanın ardından hakim bir sonraki duruşma tarihini 1 Şubat 2027 olarak belirledi.

Artık 62 yaşına gelen Brad Pitt'in ise bu davanın 2026 içinde kapanması için bir uzlaşma peşine düştüğü de ileri sürülüyor.

Konu hakkında konuşan bir kaynak, hem Pitt'in hem de Jolie'nin bu dava için büyük bir para harcadığını hatırlatarak, eski çiftin uzlaşma yoluyla bu işi bitirmesinin mantıklı olduğunu söyledi.



Yine aynı kaynağa bakılırsa hem Pitt hem de Jolie, bu dava yüzünden psikolojik olarak zarar gördü.

Hepsinin ötesinde Jolie 50, Pitt de artık 62 yaşında. Zaman akıp gidiyor ve ikisi de gençleşmiyor tam tersine yaş alıyor.

Yapılan ortak yorumlara göre davanın uzlaşma yoluyla kapatılması her ikisinin de lehine olacak. Böylece artık geleceklerine odaklanabilirler.

Brad Pitt, iki yılı aşkın süredir Ines de Ramon ile aşk yaşıyor... İddialara göre de artık Angelina Jolie defterini tamamen kapatıp geleceğine odaklanmak istiyor. Bunun tek şartı da eski karısıyla aralarındaki tüm sorunların giderilmesi.





ÇOCUKLAR BU GERİLİM İÇİNDE BÜYÜDÜ

Bu arada eski çiftin çocukları da 10 yıllık bu gerilim içinde büyüdü. Üstelik babaları Brad Pitt ile araları açıldı. İkizlerden Knox Leon hariç hepsi babalarının soyadını da kullanmaz oldu.



24 yaşındaki Maddox, 22 yaşındaki Pax Thien, 21 yaşındaki Zahara, 19 yaşındaki Shiloh ve yakında 18 yaşına girecek olan Vivienne Marceline ile Knox Leon, her ne kadar bu çatışmada annelerinin yanında yer alsalar da elbette gerilimden etkilendi.



Özellikle de Brad Pitt'e yakın kaynaklara bakılırsa Pitt artık bütün bu çatışmanın bitmesi taraftarı. "Kişisel hayatım her zaman manşetlerde yer alıyor" diye bu durumdan yakınıyor.

Bu yüzden de eski karısı Angelina Jolie ile yaşadığı kavganın bir an önce bitmesini istiyor.



Diğer yandan ikizleri 18 yaşına gelince ABD'yi terk etme planı yapan Angelina Jolie'nin ise bu barış isteği konusunda nasıl bir adım atacağı belirsiz.

BERABER YAŞLANMAK İÇİN ALMIŞLARDI... BİTMEYEN KAVGANIN NEDENİ OLDU: Brad Pitt ile Angelina Jolie arasında resmen boşanmalarından sonra bile dava konusu olan Miraval Şatosu ile ilgili olayları hatırlarsak... Eski çift orada ortak bir alkollü içecek işine girişmişti. İyi günlerinde yaptıkları anlaşma gereği, ikisinden biri diğerine danışmadan hisselerini başkasına satamayacaktı. Ama Jolie, bunun tam tersini yaptı. Hisselerini Pitt'e söylemeden, Rus iş insanı Yuri Shefler'e sattı. Pitt de itibarının zedelendiğini ileri sürerek Jolie hakkında dava açtı. İşte o dava da ortaya saçılan elektronik postalar, karşılıklı suçlamalarla uzadıkça uzadı.