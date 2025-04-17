Eşref'ten reyting raconu: Siz hepiniz Eşref tek

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EŞREF KENDİSİYLE YARIŞIYOR

Çarşamba akşamları adeta kendisiyle yarışan Eşref Rüya, AB'de 6,67 izlenme oranı ve 19,07 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8,15 izlenme oranı ve 20,27 izlenme payıyla gününün en çok izlenen yapımı oldu. Rakipleriyle arasındaki farkı açan dizi, bu sonuçla kendi başlangıç reytingini de ikiye katlayarak önemli bir başarıya imza atı.

