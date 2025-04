Eşref'ten reyting raconu: Siz hepiniz Eşref tek

Haberin Devamı

EŞREF KENDİSİYLE YARIŞIYOR

Çarşamba akşamları adeta kendisiyle yarışan Eşref Rüya, AB'de 6,67 izlenme oranı ve 19,07 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8,15 izlenme oranı ve 20,27 izlenme payıyla gününün en çok izlenen yapımı oldu. Rakipleriyle arasındaki farkı açan dizi, bu sonuçla kendi başlangıç reytingini de ikiye katlayarak önemli bir başarıya imza atı.



Nimet'in Nisan ve Afra'yı kaçırmasıyla başlayan olaylar zincirinde her sahnede ayrı bir heyecan fırtınası koptu. Başsavcı Asım'ın ortaya çıkmasıyla Çiğdem Komiser'in köşeye sıkıştığı dizinin unutulmaz anlarından biri de Yakup Baba ile Nusret Ağa'nın karşı karşıya geldikleri sahneydi. Ekranlarda son yılların en büyük prodüksiyonlarından biri olarak kayıtlara geçen sahne, Poyrazköy Limanı'nda 200 kişilik bir ekip tarafından çekildi. Sinema filmlerini kıskandıran, 30 lüks araç, 1 arazöz ve 1 vinçin kullanıldığı sahneyi ekran karşısındakiler nefeslerini tutarak izledi.Nusret'in, adamlarıyla birlikte Eşref'in evini bastığı sahne, dördüncü bölümün bir başka can alıcı anı olarak kayıtlara geçti. Eşref'in, "Siz aşiretseniz biz de yetimleriz. Biz dünyadaki en kalabalık aileyiz" dedikten sonra Nusret Ağa'ya kestiği, "Siz hepiniz Eşref Tek" raconu gecenin en çok paylaşım ve yorum alan sahnelerinden biri oldu. Eşref Rüya , yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.