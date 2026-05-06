Eşref'in yeni kabusu: Celo Ağa! Ali Sürmeli Eşref Rüya'da...

EŞREF'İN DİRENCİNİ SINAYACAK

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Eşref Rüya, izleyicisine büyük bir sürpriz hazırladı. Temposu hiç düşmeyen diziye bu hafta itibarıyla Ali Sürmeli katılıyor. Usta oyuncu, karanlık dünyası ve sarsılmaz otoritesiyle çok konuşulacak Celo Ağa karakterine hayat verecek. Celo Ağa, ilerleyen süreçte Eşref'in direncini sınayan ve planlarını sekteye uğratan en tehlikeli engellerden biri olacak.

BELANIN AĞABABASI!

Demir parmaklıklar ardında kurduğu düzeni dış dünyaya da taşımayı başaran Celo Ağa, hapishanenin gayriresmî hükümdarıdır. Yıllar süren mahkûmiyeti boyunca hem içeride hem de dışarıda geniş bir nüfuz ağı kurmuştur. Bu karanlık figür, otoritesine gölge düşürenleri acımasız yöntemlerle cezalandırmaktan çekinmez.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.