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Eşref'in Rüya'sına bahar geldi

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#Eşref Rüya#Demet Özdemir#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 10:32

Demet Özdemir, Kanal D’nin beğeniyle izlenen dizisi Eşref Rüya’daki müzisyen Nisan rolüyle gönülleri fethetmeye devam ediyor. Dizide başrolü Çağatay Ulusoy ile paylaşan Özdemir‘in sosyal medya kareleri de çok konuşuluyor. Havaların ısınmasıyla baharı müjdeleyen pozlarını Instagram’dan paylaşan oyuncuya binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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“RÜYA GİBİ…”

Eşref Rüya’da müzisyen Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, rolüyle izleyicinin kalbinde taht kuruyor. Sosyal medyada adına sayfalar açılan güzel oyuncunun her paylaşımı büyük dikkat çekiyor. Oyuncunun Instagram’da 16 milyonu geçen takipçisiyle paylaştığı ‘bahar havası’ kareleri çok sevildi. Özdemir, “Yaz geldi gibi? Değilse bile öyle yapalım” notuyla havuz başında ve çiçeklerin içinde pozlar verdi. Çağatay Ulusoy’un ‘Rüya’sına, “Rüya gibi”, “Güneşin ışığı kadar güzel” gibi yorumlar yapıldı.

Eşrefin Rüyasına bahar geldi

Eşref Rüya yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Eşref Rüya#Demet Özdemir#Kanal D

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