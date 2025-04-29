Eşref'in Rüya'sına bahar geldi

Haberin Devamı

“RÜYA GİBİ…”

Eşref Rüya’da müzisyen Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, rolüyle izleyicinin kalbinde taht kuruyor. Sosyal medyada adına sayfalar açılan güzel oyuncunun her paylaşımı büyük dikkat çekiyor. Oyuncunun Instagram’da 16 milyonu geçen takipçisiyle paylaştığı ‘bahar havası’ kareleri çok sevildi. Özdemir, “Yaz geldi gibi? Değilse bile öyle yapalım” notuyla havuz başında ve çiçeklerin içinde pozlar verdi. Çağatay Ulusoy’un ‘Rüya’sına, “Rüya gibi”, “Güneşin ışığı kadar güzel” gibi yorumlar yapıldı.

Eşref Rüya yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.