Eşref'in rüyası gerçek oluyor... Nisan'dan ilk öpücük!

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ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

İkilinin öpüşme sahnesiyle hikayede önemli bir eşiğin atlandığı Eşref Rüya, reytinglere ve soysal medyaya damgasını vurdu. Sahne, dizinin takipçileri tarafından paylaşım ve yorum yağmurunu tutuldu. Reytinglerde ise günün en çok izlenen yapımı Eşref Rüya oldu. Dizi AB izleyici kategorisinde 6,25 izlenme oranı ve 17,93 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 7,76 izlenme oranı ve 19,63 izlenme payıyla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

RÜYA GİBİ KADRO

Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu Eşref Rüya'nın senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın imzasını taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

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Eşref Rüya yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.