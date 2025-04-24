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Eşref'in rüyası gerçek oluyor... Nisan'dan ilk öpücük!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 11:52

Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, Nisan ve Eşref arasındaki ilk büyük yakınlaşmanın yaşandığı yeni bölümüyle takipçilerini yine ekrana kilitledi. Nisan'ın Eşref'e sapladığı bıçakla derinleşen ilişkide büyük kıvılcım, Nisan'ın Çiğdem Komiser'le buluşmak için gittiği parka Eşref'in gelmesiyle yaşandı. Eşref, Gürdal'ın Nisan hakkında yaptırdığı araştırmayla ilgili dosyaya bakmadığını söyleyerek ona olan güvenini ortaya koydu. bu sırada Çiğdem parka geldi ve gerilim arttı. Nisan, Eşref'in Çiğdem'i görmemesi için tam gideceği sırada onu öptü.

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ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

İkilinin öpüşme sahnesiyle hikayede önemli bir eşiğin atlandığı Eşref Rüya, reytinglere ve soysal medyaya damgasını vurdu. Sahne, dizinin takipçileri tarafından paylaşım ve yorum yağmurunu tutuldu. Reytinglerde ise günün en çok izlenen yapımı Eşref Rüya oldu. Dizi AB izleyici kategorisinde 6,25 izlenme oranı ve 17,93 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 7,76 izlenme oranı ve 19,63 izlenme payıyla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Eşrefin rüyası gerçek oluyor... Nisandan ilk öpücük

RÜYA GİBİ KADRO

Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu Eşref Rüya'nın senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın imzasını taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor. 

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Eşref Rüya yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.

 

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#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy

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