Eşref'in 'Rüya'sı başladı... İhaneti affetmeyenlerin dünyası!

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İHANETİN BEDELİ ÖDENDİ

Eşref, küçüklüğünde gördüğü, adını bile bilmediği o kıza yıllardır unutamadığı bir aşkla bağlıydı. Eşref’in hayatında onu ayakta tutan üç önemli kişi vardı: Gürdal, Müslüm ve Faruk. Eşref’in yanında çalışan Oğuz’un arkalarından iş çevirip polise konuştuğu ortaya çıkınca Eşref ve arkadaşları, ihanetin bedelini ödetmekte tereddüt etmedi.

NİSAN ZOR BİR SEÇİM YAPTI

Nisan, sahneye çıktığı barın mühürlenmesi üzerine işsiz kaldı. Nisan’a bir kötü sürpriz de ev sahibinden geldi. Kirayı ödeyemediği için evden çıkmalarını istedi. Kardeşi Afra’nın okulundan gelen telefonla okul taksitinin ödenmediğini öğrenen Nisan, Afra’nın parayı başka bir şey için harcadığından haberdar oldu.

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KOMİSER ÇİĞDEM GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI!

Yetimleri yakalamaya kararlı olan Komiser Çiğdem, Eşref ve Nisan’ı yan yana görünce, Nisan’ın işine yarayabileceğini düşünerek onun peşine düştü. Çiğdem, Nisan hakkında yaptırdığı araştırmanın sonunda onun aslında Eşref’in büyük aşkı ‘Rüya’ olduğunu anladı.

NİSAN MUHBİR OLDU

Afra, erkek arkadaşı Cevahir’le buluşmaya gitti. Cevahir, beklediği karşılığı alamayınca Afra’ya saldırdı. Yaşanan arbede sonucu Cevahir, merdivenlerden düşüp kafasını çarptı. Çiğdem, Nisan ve Afra’yı emniyete götürdü. Nisan’a, Eşref’e karşı kendisi için çalışıp işbirliği yaparsa onu ve kardeşini serbest bırakacağını söyledi. Nisan, Çiğdem’in muhbiri olmayı istemeyerek kabul etti.

EŞREF VE NİSAN’IN İLK ADIMLARI…

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Nisan, otelden çıkarken Eşref’le karşılaşıp işe başladığını haber verdi. Kısa bir sohbetin ardından Eşref, Nisan’ı eve bırakmayı teklif etti. Takip edildiğini fark eden Eşref, Nisan’ı korumak için harekete geçti. Ancak, Nisan’ı koruyabilse de kendini koruyamadı ve vuruldu.

YILDIZ KADRO

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

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Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.