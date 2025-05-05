Eşref'in "Rüya" klasiği

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HAYRANLIK UYANDIRIYOR

Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref'in, pusuya düşürüldüğü sahnede ölümle cebelleşirken, Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan'ı dikkatli kullanması konusunda uyaracak kadar önemsediği klasik otomobil, hemen her bölümde boy gösteriyor. Eşref dışında dizideki diğer karakterlerin de zaman zaman kullandığı klasiğe dair detaylar internette en çok araştırılanlar arasında. O çok konuşulan ve gören herkeste hayranlık uyandıran otomobil, 1969 DeVille Coupe Cadillac. Cadillac tarafından 1949-2005 yılları arasında üretilen üst sınıf lüks otomobil, geniş ve gösterişli bir tasarıma sahip. Uzun kaputu, geniş ızgarası ve krom detaylarıyla dikkat çeken Cadillac'a 7,7 litrelik 16 supaplı 472 CID OHV V8 motoru güç veriyor.

