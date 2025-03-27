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Eşref'in korkulu rüyası Çiğdem

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Büşra Develi#Çiğdem Komiser
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 11:52

Kanal D’nin Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı 'Eşref Rüya' karakterleriyle de çok konuşuluyor.

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Başarılı, hırslı ve takıntılı bir emniyet mensubu olan Çiğdem rolüne hayat veren Büşra Develi, dizinin kilit isimlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nde komiser olarak görev alan Çiğdem, Yetimler örgütünü çökertmek için mücadele veriyor. Yeni rolüyle dikkatleri üzerine çeken Develi’ye hayranlarından övgü dolu mesajlar yağdı.

Eşrefin korkulu rüyası Çiğdem

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Dizide gözü kara bir polis memuru olan Çiğdem karakterini canlandıran Büşra Develi, izleyiciden tam not aldı. Başarılı oyunculuk kariyeri ve doğal güzelliği ile sık sık gündeme gelen ünlü isim, Instagram’da da büyük ilgi görüyor. Develi'ye “Bu Çiğdem Eşref’i yakacak”, “Gözü kara komiser rolü çok yakışmış” gibi yorumlar yapıldı.

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Eşrefin korkulu rüyası Çiğdem

Eşref Rüya çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Eşref Rüya#Büşra Develi#Çiğdem Komiser

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