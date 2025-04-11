Eşref'in ağır ablası: Ceren Benderlioğlu... 'Seyirci zamanla Irmak'ı sevecek'

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AYAKLARI YERE BASAN FARKLI BİR KADIN

Eşref Rüya’nın kadın yıldızlarından Ceren Benderlioğlu, Irmak Bozok performansı ve karakterin derinliğiyle ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini topluyor. Başarılı oyuncu “Güçlü kadınları canlandırmak güzeldir. Irmak yetim bir karakter. Stratejik düşünme yeteneğiyle ayakları yere basan farklı bir kadın. Kimsesi ve kaybedecek hiçbir şeyi yok” sözleriyle karakterine sahip çıkıyor.

ACILARIN KADINI IRMAK!

Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a konuşan Benderlioğlu, Irmak’ın sert görüntüsünü geçmişte yaşadıklarına ve kardeşlerini koruma içgüdüsüne bağlıyor: “Irmak kendi içinde dramları olan, yetim büyümüş bir genç kadın. Stratejik düşünme becerileri olsa da eksikliğini yaşadığı çok şey var. Geçmişini, yürüdüğü yolları gördükçe Irmak’ı sevecek bence seyirci. Güvenli alanını korumaya çalışıyor. Çok zarar görmüş ve artık zarar görmek istemiyor. Bir yandan kardeşlerini de korumaya çalışıyor.”

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Eşref Rüya yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.