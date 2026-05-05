Eşref Tek’in yeni kabusu olacak

#Kanal D#Eşref Rüya#Ali Sürmeli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 08:28

KANAL D’nin fenomen yapımı “Eşref Rüya” kadrosuna usta bir ismi dahil etti.

Rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Ali Sürmeli, dizide Celo Ağa rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Temposu hiç düşmeyen diziye bu hafta itibarıyla katılan usta oyuncu, karanlık dünyası ve sarsılmaz otoritesiyle çok konuşulacak.

Celo Ağa, ilerleyen süreçte Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Eşref’in direncini sınayan ve planlarını sekteye uğratan en tehlikeli engellerden biri olacak. “Eşref Rüya” yeni bölümüyle yarın akşam Kanal D’de.
