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Eşref Tek’in geçmişine yolculuk

Güncelleme Tarihi:

#Çağatay Ulusoy#Eşref Tek#TİMSB Productions
Eşref Tek’in geçmişine yolculuk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 08:35

KANAL D’nin sevilen dizisi ‘Eşref Rüya’nın hikâyesi, yeni bir yapımla geçmişe uzanıyor.

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Dizinin başrol karakteri Eşref’in geçmişini anlatan ‘Eşref Tek’, çok yakında yalnızca Prime Video’da izleyiciyle buluşacak.

TİMSB Productions imzalı yapımın başrolünde Çağatay Ulusoy yer alırken, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. ‘Eşref Tek’, Eşref’in henüz suç dünyasının zirvesine ulaşmadığı yıllara odaklanıyor.

Çocukluk aşkı Rüya’yı bulma tutkusuyla yaşayan Eşref’in geçmişine ışık tutan yapımda, onun çocukluk yıllarından başlayarak yetimhaneye katılması, suç dünyasına adım atması ve zamanla mafyaya dönüşmesi anlatılacak.

Hikâye, Eşref’in Nisan’la karşılaşmasından önce yaşananlara uzanacak ve izleyiciye dizinin başlangıcından önce Eşref’in hayatında yaşananları gösterecek. Dizinin diğer başrolü Demet Özdemir ise ‘Eşref Tek’te yer almayacak.

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#Çağatay Ulusoy#Eşref Tek#TİMSB Productions

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