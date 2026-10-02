Eşref Tek’in geçmişine yolculuk

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Dizinin başrol karakteri Eşref’in geçmişini anlatan ‘Eşref Tek’, çok yakında yalnızca Prime Video’da izleyiciyle buluşacak.

TİMSB Productions imzalı yapımın başrolünde Çağatay Ulusoy yer alırken, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. ‘Eşref Tek’, Eşref’in henüz suç dünyasının zirvesine ulaşmadığı yıllara odaklanıyor.

Çocukluk aşkı Rüya’yı bulma tutkusuyla yaşayan Eşref’in geçmişine ışık tutan yapımda, onun çocukluk yıllarından başlayarak yetimhaneye katılması, suç dünyasına adım atması ve zamanla mafyaya dönüşmesi anlatılacak.

Hikâye, Eşref’in Nisan’la karşılaşmasından önce yaşananlara uzanacak ve izleyiciye dizinin başlangıcından önce Eşref’in hayatında yaşananları gösterecek. Dizinin diğer başrolü Demet Özdemir ise ‘Eşref Tek’te yer almayacak.