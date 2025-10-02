×
HABERLERKelebek Haberleri

Eşref Tek yine zirvede!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 11:45

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, çarşamba akşamları hem reytinglerde hem sanal medyada racon kesmeye devam ediyor. Taner Rumeli'nin hayat verdiği Dinçer ile Levent Özdilek'in canlandırdığı Hıdır'ın hikayeye dahil olmalarıyla heyecan ve aksiyon dozu artan dizi, tüm izleyici kategorilerinde yine günün en çok izlenen yapımı oldu.

EBRU DESTAN SÜRPRİZİ

Sekiz yıldız ekranlardan uzak olan Ebru Destan'ın, Hıdır'ın sağ kolu Necla rolüyle ekibe dahil olup güçlü bir kadın portresi çizdiği Eşref Rüya, Tüm Kişiler'de 8,94 izlenme oranı ve 26,47 izlenme payına ulaştı. AB'de 6,41 izlenme oranı ve 24,55 izlenme payı, 20+ABC1'de 8,54 izlenme oranı ve 25,93 izlenme payı elde eden dizi için "Çarşamba demek Eşref Rüya demek" yorumları yapıldı.

DEMET'E ÖVGÜLER YAĞDI

Reyting yarışında zirvede tek olan Eşref Rüya; Demet Özdemir'in çıplak sesle söylediği Aç Yaralar Kalbime şarkısı ile sanal medyaya da damga vurdu. Özdemir'in paylaşım rekoru kıran duygusal performansına övgüler yağdı. Dinçer'in, kurduğu oyunla Nisan'ı Eşref'e karşı kışkırttığı, Kadir'in Gürdal'ı kaçırtmasıyla tüm okları üstüne çektiği sahneleriyle Eşref Rüya, gecenin en çok konuşulan ve etkileşim alan yapımı olarak öne çıktı.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de.

 

