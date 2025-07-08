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EÅŸref sanal medyada tek!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#EÅŸref Rüya#ÇaÄŸatay Ulusoy#Demet Özdemir
EÅŸref sanal medyada tek
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 09:55

Kanal Dâ€™de Ã§arÅŸamba akÅŸamlarÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezi haline gelen EÅŸref RÃ¼ya yaz tatiline Ã§Ä±kmasÄ±na raÄŸmen etkisini devam ettiriyor. Ã‡aÄŸatay Ulusoy ve Demet Ã–zdemirâ€™i ilk kez aynÄ± projede buluÅŸturan, dev prodÃ¼ksiyonun yanÄ± sÄ±ra sÃ¼rÃ¼kleyici senaryosuyla sezona damga vuran dizi, sanal medyada da zirvede yer aldÄ±.

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368 BÄ°NÄ°N ÃœZERÄ°NDE PAYLAÅžIM YAPILDI

Nisanâ€™Ä±n Nimetâ€™i vurduÄŸu, Nisanâ€™Ä± korumak iÃ§in suÃ§u Ã¼stlenen EÅŸref Tekâ€™in ise Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden vazgeÃ§tiÄŸi sezon finali hala hafÄ±zalarda olan EÅŸref RÃ¼ya, haziran ayÄ±nda sanal medyada en Ã§ok konuÅŸulan yapÄ±m oldu. Fenomen dizi hakkÄ±nda kullanÄ±cÄ±lar 368 binin Ã¼zerinde paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Reytinglerdeki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± sanal medyaya da taÅŸÄ±yan EÅŸref RÃ¼ya fanlarÄ±, dizinin haberlerini yakÄ±ndan takip ederken yeni sezona dair tahminlerini ve fikirlerini de hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

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EÅŸref sanal medyada tek


D-SMART GOâ€™DA EN Ã‡OK Ä°ZLENEN DÄ°ZÄ°

EÅŸref RÃ¼ya, tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mleriyle D-Smart GOâ€™ya eklendiÄŸi tarihten itibaren dizi kategorisinde de en Ã§ok izlenen dizi olarak ilk sÄ±raya yerleÅŸti. Hem yeni baÅŸlayanlar hem de kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ± bÃ¶lÃ¼mleri izleyenler D-Smart GOâ€™da EÅŸref RÃ¼yaâ€™ya bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶stermeye devam ediyor.

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EÅŸref sanal medyada tek

Sezon finaliyle tÃ¼m izleyici kategorilerinde birinci olarak tatile Ã§Ä±kan Tims&B imzalÄ± EÅŸref RÃ¼ya, ikinci sezonuyla yine Kanal D ekranÄ±ndaÂ olacak.

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#EÅŸref Rüya#ÇaÄŸatay Ulusoy#Demet Özdemir

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