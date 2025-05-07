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Eşref 'Rüya'sına veda mı edecek?

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 12:38

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek.

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Dizinin tanıtımında aksiyon dolu sahneler dikkat çekerken Nisan’ın, Kadir'in adını kullanarak Eşref'i kıskandırmaya çalışması seyirciyi şaşırtacak. Eşref’i tahtından etmeye çalışan Kadir'in yeni planı ise Eşref'e Nusret Ağa'nın elini öptürmektir. Nisan’a veda cümleleri kuran Eşref, ‘Rüya’sına veda mı edecek? Onuru için yaşayan Eşref el öpecek mi?

Eşref Rüyasına veda mı edecek


Tüm sorular bu akşam yeni bölümde yanıt bulacak.

Eşref Rüyasına veda mı edecek

“GELENE GİT, GİDENE KAL DEME HUYUM YOK!”

Güçlü oyuncu kadrosu ve derin hikayesiyle dikkat çeken Eşref Rüya, bu akşam izleyiciyle buluşacak. Nisan’ın Kadir'in adını kullanarak Eşref'i kıskandırmaya çalışması bölümün heyecanına dair sinyal verirken, Eşref’in “Keşke şartlar başka olsaydı” diyerek Nisan’la yaptığı duygusal konuşma, yeni bölüme dair merak uyandırıyor.

Eşref Rüyasına veda mı edecek

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Eşref Rüya bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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