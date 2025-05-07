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Dizinin tanıtımında aksiyon dolu sahneler dikkat çekerken Nisan’ın, Kadir'in adını kullanarak Eşref'i kıskandırmaya çalışması seyirciyi şaşırtacak. Eşref’i tahtından etmeye çalışan Kadir'in yeni planı ise Eşref'e Nusret Ağa'nın elini öptürmektir. Nisan’a veda cümleleri kuran Eşref, ‘Rüya’sına veda mı edecek? Onuru için yaşayan Eşref el öpecek mi?

Tüm sorular bu akşam yeni bölümde yanıt bulacak.

“GELENE GİT, GİDENE KAL DEME HUYUM YOK!”



Güçlü oyuncu kadrosu ve derin hikayesiyle dikkat çeken Eşref Rüya, bu akşam izleyiciyle buluşacak. Nisan’ın Kadir'in adını kullanarak Eşref'i kıskandırmaya çalışması bölümün heyecanına dair sinyal verirken, Eşref’in “Keşke şartlar başka olsaydı” diyerek Nisan’la yaptığı duygusal konuşma, yeni bölüme dair merak uyandırıyor.





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Eşref Rüya bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…