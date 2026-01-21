×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Eşref Rüya'nın yıldızı dünyaya açıldı! Çiğdem'in siyah büyüsü...

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Büşra Develi#Kanal D
Eşref Rüyanın yıldızı dünyaya açıldı Çiğdemin siyah büyüsü...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 11:32

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’da Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi, Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026 gecesinde lavanta halıda boy gösterdi. Oyuncu, sade ama etkileyici tarzıyla geceye damga vurdu.

Haberin Devamı

ÇİDO ULUSLARARASI DAVETTE

Eşref Rüya’da güçlü performansıyla dikkat çeken Çido lakaplı Büşra Develi, Joy Awards 2026’ya katılarak uluslararası arenada da adından söz ettirdi. Riyad’daki görkemli gecede şıklığıyla davetin öne çıkanları arasına girdi.

Eşref Rüyanın yıldızı dünyaya açıldı Çiğdemin siyah büyüsü...

LAVANTA HALIDA SİYAH ŞIKLIK

Develi, lavanta halı için siyah, dekolteli bir elbise tercih etti. Saçlarını dümdüz kullanmayı seçen oyuncu, sade ama etkileyici tarzıyla geceye damga vurdu. Zarif duruşu ve stili moda çevrelerinden de tam not aldı.

Eşref Rüyanın yıldızı dünyaya açıldı Çiğdemin siyah büyüsü...

Haberin Devamı

SANAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Geceden paylaşılan kareler kısa sürede sanal medyada gündem oldu. Takipçileri, “Çiğdem çok şık olmuş”, “Büşra Develi göz kamaştırıyor” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, bu akşam 20.00’de Kanal D’de…

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Rüya#Büşra Develi#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!