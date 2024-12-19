Eşref Rüya'nın yıldız çifti

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KANAL D’de ekrana gelmeye hazırlanan “Eşref Rüya”, yıllardır anketlerde izleyicinin partner olarak görmek istediği Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i nihayet buluşturacak. Çağatay Ulusoy, dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandıracak. Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.



Çekimler ocak ayında başlayacak



Dizide Eşref’in yakın arkadaşı Gürdal rolüne Necip Memili hayat verecek. Ahmet Rıfat Şungar ise dizinin Profesör Faruk’u olacak. Eşref’in ekibinde yer alan Faruk, lakabını üniversiteli olmasından alacak. Faruk, ekibin tek yüksek okul okumuş ismi olacak. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’u buluşturan, derinlikli hikâyesi ile de dikkatleri üzerine çekecek “Eşref Rüya”nın ekibi ocak ayının sonunda sete çıkacak. Yapımını Tims&B’in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstleniyor.

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ANİDEN ORTAYA ÇIKAN NİSAN

“Eşref Rüya”da Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiştir. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleridir. Yeraltı örgütlerinin başında olan Eşref, huzur arayışındadır. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgârın içine sürükleyecektir.