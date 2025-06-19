Eşref Rüya'nın sezon finalinde ne oldu? Eşref'i yıkan ölüm

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Dizinin yeni bölümünde;

Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya’dan gelen haberle sarsıldı. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bıraktı.

Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu denemeye başladı. Bu yolda önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıydı.

Çiğdem’le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref’i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükledi.

Eşref'in bir tercih yaptığını ve Nisan'ı seçtiğini düşünen Yakup Baba, Yetimler'in başına Kadir'i getirdi.

Bu durumdan rahatsız olan Gürdal, Müslüm ve Profesör hemen harekete geçti. Faruk, Kadir'in ses kayıtlarını Yakup Baba'ya dinletti.

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Öğrendiği ihanetle yıkılan Yakup, yaşananların hesabını Kadir'den sordu ancak bu hesaplaşma Yakup Baba'nın canına mal oldu.

Yakup Baba'dan gelen acı haberle Eşref'in dostları her şeyin Kadir'in başının altından çıktığını da anlamış oldu.

Nisan'ın da yardımıyla hücreden çıkmayı başaran Eşref, etrafında gördüğü herkesi öldürdü.

Siz hepiniz Eşref Tek!

Kadir'in adamlarıyla çıkan çatışmada Gürdal vuruldu.

Hırstan gözü dönen Kadir, yanındakileri mecbur bırakarak Yakup Baba'nın koltuğunu devraldı. İlk iş olarak ise Eşref'in sahip olduğu ev ve oteli ele geçirdi.

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Nisan ile birlikte geceyi güvenli bir yerde geçiren Eşref, sabah olduğunda dostlarını aradı.

Ne Gürdal ne de Faruk, Eşref'e Yakup Baba'nın öldüğünü söyleyemediler...

Vakit kaybetmeden Nedim'in evine giden Eşref, günler sonra dostları ile kucaklaştı.

Acı haberi alınca yıkılan Eşref, intikam yeminleri etti.

Adamlarını da yanına alıp hesap sormak için Kadir'in adresine giden Eşref, karşısında beklenmedik misafirleri görünce neye uğradığını şaşırdı.

Önce senin kanını kurutacağım sonra seni geberteceğim. Kansız Kadir olarak anılacaksın. Ben Eşref Tek! Bu da sana son sözüm...

Eşref'e ihanet etmek istemeyen Sungur, ona Kadir'in yaptıklarını anlattı.

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Çiğdem,Nisan'ın elindeki kayıtları alabilmek için Nimet ile işbirliği yaptı. Arkadaşının hayatının tehlikede olduğunu öğrenen Nisan, eli mahum kayıtların yerini söyledi. Ancak Nimet'in adamları kayıtlara ulaşamadan, Nisan'ı silahından çkan kurşun Nimet'i vurdu.

Sungur'un Eşref'e haber verdiğini öğrenen Kadir, plan değiştirdi. Eşref'in tüm adamları pusuya düşürüldü.

Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaştı.

Nisan'ı korumak için suçu üstlenen Eşref; Gürdal, Faruk ve Müslüm'ün canına karşılık ise Kadir'e şehri terk etmenin sözünü verdi.

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Dizinin final sahnesinde;

Çiğdem'in gözaltına aldığı Eşref, tutuklandı. 'Hikayemiz buraya kadarmış' diyerek dostlarına veda eden Eşref'in ilk ziyaretçisi Nisan'dı.

"Seni bekleyeceğim" diyen Nisan'ı kendisinden uzak tutmak isteyen Eşref, ona buluşma günü Yetimler'in yanına değil, Rüya'yı bulmaya gittiğini söyledi.

"O gün anladım ki ben hayatımın sonuna kadarsadece Rüya'y seveceğim" diyen Eşref'i dinlemeyen Nisan, gözyaşlarıyla cezaevinden çktı.