Eşref Rüya'nın Hıdır'ı Levent Özdilek: Sağlam sırlar açığa çıkacak

Kanal D’de yayınlanan reyting rekortmeni dizi “Eşref Rüya”nın oyuncu kadrosuna ‘Hıdır’ rolüyle dahil olan Levent Özdilek önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi.

Fotoğraflarını çeken basın mensuplarıyla sohbet eden usta oyuncu, projeye ilişkin soruları yanıtladı. “Her şey yolunda, bomba gibiyim” diyen Özdilek, dizinin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek “Dizimizin reytingleri çok iyi, sezona başarılı başladık” dedi.

İlk sezonunu takip ettiğini belirttiği ‘Eşref Rüya’nın oyuncu kadrosunu çok beğendiğini ifade eden Levent Özdilek, “Çok güçlü, deneyimli, müthiş bir kadro. Böylesi enerjisi yüksek bir kadroyla oynamak çok güzel. Çekim dışında da ilişkilerimiz çok iyi” diye konuştu.

Oyuncu, “Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz?” sorusuna “Çok iyiler. Kadrodaki gençlerin hepsi kendilerini çok geliştirmiş isimler. Başladıkları yerle geldikleri yerler çok farklı. Onlar adına çok mutluyum” yanıtını verdi.



Özdilek, her bölümü merakla beklenen ‘Eşref Rüya’nın sürprizlerinden de söz ederek “Sağlam sırlar var, onlar yavaş yavaş ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

İYİ OYUNCULAR YETİŞİYOR

Levent Özdilek, “Genç oyuncular arasında özellikle takip ettiğiniz bir isim var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “İsim vermem. Sadece şunu söyleyebilirim; hem kadın hem erkek iyi oyuncular yetişiyor. Performansı yüksek oyuncular. İsim vermeme gerek yok, zaten hepsi kendi yerini buluyor. Ama kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor. Araştırıp eksik olan yanlarına yönelik eğitimler almalılar. Bunun için oyuncu koçları var, hocalar var. Ben de zamanında yaptım bunu.”