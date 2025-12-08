Eşref Rüya'nın bitirim ikilisi: Kadir ve Kenan!

Haberin Devamı

Eşref'in belalıları olarak her bölümde türlü maceralara atılan ikilinin diyalogları ve sahneleri hem izlenme hem de paylaşım rekorları kırıyor.

Görkem Sevindik'in "This is Turkish Mafia" repliğiyle dillere pelesenk olduğu yapımda, has adamı Kenan'ı hastane yerine veterinere götürmesi hâlâ konuşuluyor.

Sevindik'in görkemli performansıyla adını dizi tarihine yazdırdığı yapımda, Kadir'in sağ kolu Kenan rolündeki Kaan Turgut kariyerinin en iyi performansını sergiliyor. İkili, başarının ve haklı şöhretin tadını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla çıkarıyor.

"EKRANLARIN EN İYİ, KÖTÜ İKİLİSİ"

Sürekli didişen ama sıkıştıkları anlarda birbirlerinin arkasını kollayan ikili bu kez sadece viral olan sahneleriyle değil paylaştıkları fotoğrafla gündeme geldi.

Kamera önündeki başarılarını, kamera arkasındaki uyumlarına borçlu olan ikiliden Kaan Turgut, setten yaptığı paylaşımla hayranlarını coşturdu.

Görkem Sevindik'le pozunun altına "Nasıl yapalım aga?" notunu düşen Turgut'un gönderisine beğeni ve yorum yağdı. Yorumlarda "Ekranların en iyi, kötü ikilisi" ve "Belki masaya oturtur diye fotoğraf paylaşmış" ifadeleri öne çıktı.

