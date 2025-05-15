Eşref Rüya'nın 8. bölümünde neler oldu? Eşref ve Nisan'a hain pusu

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Dizinin önceki bölümünde;

Dönülmez bir yola girdiğinin farkında olan Eşref, ilk vedasını Nisan'a etti. Uzun süre ortalıkta olmayacağını söyleyen Eşref, Nisan'ı bilmediği bir adrese gönderdi.

Eşref'in verdiği adrese giden Nisan, karşısında tanışmanın hayalini kurduğu müzisyeni görünce çok şaşırdı ama onu tek şaşırtan şey bu değildi... Kendisine bırakılan zarfı açan Nisan "Hayallerinin gerçek olması dileğiyle" yazılı notu görünce, panikle Irmak'ı aradı.

Yaşanacakların farkında olan Nisan, Çiğdem'i arayarak olup biteni haber verdi.

Buluşma saati geldi, Eşref Nusret'in olduğu mekana gitti.

"El öpenlerin çok olsun" diyerek elini uzatan Nusret, Eşref'in beklenmedik hamlesi ile neye uğradığını şaşırdı.

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Kimseye fark ettirmeden elinde tuttuğu bıçağı Nusret'in boğazına dayayan Eşref'in söyleyecek bir çift sözü vardı:

Eşref Tek bu alemde kimsenin elini öpmedi, öpmeyecek. Şerefsizce yaşamaktansa şerefimle ölürüm... Hoşça kal Nusret Ağa!

Dizinin yeni bölümünde;

Çiğdem ve ekibini beklenmedik bir anda karşısında gören Eşref, neye uğradığını şaşırdı. Çiğdem, Eşref'i kelepçeleyerek arabaya bindirirken, Yakup Baba'nın yorgun kalbi olanlara daha fazla dayanamadı.

Yakup'un hastaneye kaldırıldığı haberini yolda alan Çiğdem, gelişmeleri Eşref'ten gizledi.

Afra'nın Serdar Komiser tarafından sorguya alınması Nisan'ı sinirlendirdi. Çiğdem'e meydan okuyan Nisan, onu her şeyi komisere anlatmakla tehdit etti.

Yetimleri bir sofra etrafında toplayan Yakup, onlara hastalığından bahsetti.

Bir Yakup Baba gider, bir Yakup Baba gelir... Yazımız neyse o!

Elden ayaktan düşmeden yerine geçecek ismi seçmek isteyen Yakup, 'Benden sonra Yetimler sana emanet' dedi ve koltuğunu Eşref'e bıraktı.

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Bu karar Kadir'in hiç hoşuna gitmedi...

Eşref, Yakup Baba'nın vekili olarak ilk toplantısına katıldı ve Nusret ile barış imzaladı.

Çiğdem'in baskılarına dayanamayarak Kadir'in arayan Nisan, kendisini hiç de ait olmadığı bir yerde buldu.

Kadir'in aşkını ilan etmesi Nisan'ın tadını kaçırdı.

Vakit kaybetmeden Çiğdem'i arayan Nisan ona duyduğu rahatsızlığı ona da anlattı.

Dizinin final sahnesinde;

Kendisini büyük bir çıkmazın ortasında hisseden Nisan'ın keyfi, Eşref'in telefonu ile az da olsa yerine geldi.

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Baş başa bir gün geçirmenin planlarını yapan ikili, Kadir'in adamları tarafından pusuya düşürüldü...