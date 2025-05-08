Eşref Rüya'nın 7. bölümünde neler oldu? 'Eşref Tek bu alemde kimsenin elini öpmez!'

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Dizinin önceki bölümünde;

Nisan'a karşı duygularına engel olmayı başaramayan Eşref onu yemeğe çıkardı. Gürdal'ın söylediklerinin etkisinde kalan ve birlikte olmalarının ikisine de zarar vereceğini düşünen Nisan ise Eşref'i tek bir cümlesi ile alt üst etti:

Ben senin gibi katile aşık olmam

Dizinin yeni bölümünde;

Eşref'i mekanında ziyaret eden Nisan, ona başka bir mekan ile anlaştığını artık otelde sahneye çıkamayacağını söyledi.

Benim gidene kal, gelene git demem Nisan Hanım. Yolunuz açık olsun...

Eşref'in umursamaz tavrına şaşıran Nisan, sahneye çıkacağı mekanın Kadir'e ait olduğunu söyledi.

Nisan vakit kaybetmeden gelişmeleri Kadir'e de haber verdi. Nusret ile iş birliği yapan Kadir için, bu gelişme bulunmaz bir fırsattı.

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Halı sahada uğradığı saldırının ardından yatağa bağımlı kalan Ömer bir kez daha ameliyat oldu. Ömer için aranan kanı veren kişi Nisan'dı...

Hastanede koridorunda elinde teşbih ile bekleyen genci gören Eşref, onu yanına çağırıp uzun uzun nasihat verdi.

İkilinin konuşmasına şahit olan Nisan'ın kafası Eşref'le ilgili bir kez daha karıştı.

En başından beri Nisan'ın Kadir ile çalışacak olmasına ses çıkarmayan Eşref, en büyük hamlesini sona sakladı.

Arkadaşları ile birlikte sahneye çıkmak için hazırlanan Nisan, mekanı Eşref'in satın aldığını öğrenince şoke oldu.

Bu beklenmedik hamle, Kadir'in de elini kolunu bağladı.

Nisan'dan Eşref'in mekan satın aldığını öğrenen Çiğdem, belli etmese de ikili arasındaki bu yakınlıktan rahatsız oldu.

Eşref'e diz çöktürmeye kararlı olan Nusret, yeni bir plan yaptı. Kadir'i de kendine ortak eden Nusret, Yakup ile görüştü ve ondan Eşref'in herkesin içinde elini öpmesini istedi.

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Eli mahkum Nusret'in isteğini kabul eden Eşref, kararını dostları Faruk, Müslüm ve Güldal ile de paylaştı.

Yetimleri başka türlü kurtaramam!

Eşref'e en büyük tepkiyi Güldal gösterdi.

Dönülmez bir yola girdiğinin farkında olan Eşref, ilk vedasını Nisan'a etti. Uzun süre ortalıkta olmayacağını söyleyen Eşref, Nisan'ı bilmediği bir adrese gönderdi.

Eşref'in verdiği adrese giden Nisan, karşısında tanışmanın hayalini kurduğu müzisyeni görünce çok şaşırdı ama onu tek şaşırtan şey bu değildi... Kendisine bırakılan zarfı açan Nisan "Hayallerinin gerçek olması dileğiyle" yazılı notu görünce, panikle Irmak'ı aradı.

Yaşanacakların farkında olan Nisan, Çiğdem'i arayarak olup biteni haber verdi.

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Buluşma saati geldi, Eşref Nusret'in olduğu mekana gitti.

"El öpenlerin çok olsun" diyerek elini uzatan Nusret, Eşref'in beklenmedik hamlesi ile neye uğradığını şaşırdı.

Kimseye fark ettirmeden elinde tuttuğu bıçağı Nusret'in boğazına dayayan Eşref'in söyleyecek bir çift sözü vardı: