×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Eşref Rüya'nın 6. bölümünde neler oldu? 'Ben senin gibi bir katile aşık olmam'

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 00:29

Kanal D’nin, yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ altıncı bölümüyle ekranlardaydı.

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Eşref'in yakın dostlarına pusu kurduran Nimet, hedefine ulaşamadı. Silahlardan çıkan kurşunlar Eşref'in koruması altında olan Ömer'e isabet etti. Kötü haber Eşref'e çabuk ulaştı.

Eşref Rüyanın 6. bölümünde neler oldu Ben senin gibi bir katile aşık olmam

Herkes dört bir koldan Ömer'i kurtaracak kanı ararken, yardım eli Nisan'dan geldi.

Nisan'ın beklenmedik adımı, Eşref'i ona bir adım daha yaklaştırdı.

Hayatımda kalbi kırık bir kadından korktuğum kadar kimseden korkmadım

Eşref Rüyanın 6. bölümünde neler oldu Ben senin gibi bir katile aşık olmam

Yardım etmek için Eşref'in yanına giden Çiğdem, beklemediği bir tepki ile karşılaştı:

Eşref, Ömer'den gelecek iyi haberi beklerken doktorun ağzından çıkanlar onu yerle bir etti:

Haberin Devamı

Maalesef bir daha yürümesi imkansız

İfşa olma riskiyle karşı karşıya kalan Nisan, Eşref'e ait bilgilere ulaşmak için tüm yolları zorladı.

Uzun bir aradan sonra Eşref ile baş başa kalan Nisan, ona parktaki öpücüğün anlık bir şey olduğunu söyledi ve buna bir anlam yüklememesini istedi.

Eşref Rüyanın 6. bölümünde neler oldu Ben senin gibi bir katile aşık olmam

Eşref, kendisini bekleyen yeni oyundan habersiz intikam için harekete geçti. Aynı dakikalarda Nimet ve Kadir, Eşraf'ten kurtulmanın planlarını yapıyorlardı...

Nisan, Eşref ile arasında yaşananları kardeşi Afra'ya da anlattı. Afra, ablası ile Eşref arasında bir şeyler olacağından emindi.

Eşref Rüyanın 6. bölümünde neler oldu Ben senin gibi bir katile aşık olmam

Tek amacı Ömer'e bunu yapanları bulmak olan Gürdal yanına Profesör'ü de alarak Nusret'in adamlarının peşine düştü.

Nisan'ı Eşref'in arabasında gören Gürdal, aklına takılan sorulara yanıt aradı. Nisan'ı Eşref'ten uzak durması konusunda uyaran Güldal pek de başarılı olamadı.

Aldım, kulağıma küpe yaptım... Teşekkürler

Eşref, yanında Gürdal, Müslüm ve Faruk ile birlikte Nusret'in adamlarının olduğu söylenen antrepoya gitti.

Haberin Devamı

Eşref Rüyanın 6. bölümünde neler oldu Ben senin gibi bir katile aşık olmam

Polis tarafından izlendiğinden habersiz olan ekip, verilen adreste Ömer'i vuran adamları buldu.

Eşref'i köşeye sıkıştırmaya hazırlanan Serdar Komiser ve ekibi, beklenmedik bir sürpriz ile karşı karşıya kaldılar.

Eşref Rüyanın 6. bölümünde neler oldu Ben senin gibi bir katile aşık olmam

Olacakları Eşref'e saatler öncesinden haber veren Çiğdem, aşık olduğu adamın ve arkadaşlarının hayatını kurtardı.

Ömer'in intikamını almaya yemin eden Eşref, günün sonunda düşmanlarının karşısına çıktı.

Eşref Rüyanın 6. bölümünde neler oldu Ben senin gibi bir katile aşık olmam

Dizinin final sahnesinde;

Nisan'a karşı duygularına engel olmayı başaramayan Eşref onu yemeğe çıkardı. Gürdal'ın söylediklerinin etkisinde kalan ve birlikte olmalarının ikisine de zarar vereceğini düşünen Nisan ise Eşref'i tek bir cümlesi ile alt üst etti:

Haberin Devamı

Ben senin gibi katile aşık olmam

Eşref Rüyanın 6. bölümünde neler oldu Ben senin gibi bir katile aşık olmam

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

BAKMADAN GEÇME!