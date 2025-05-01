Eşref Rüya'nın 6. bölümünde neler oldu? 'Ben senin gibi bir katile aşık olmam'

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Dizinin yeni bölümünde;

Eşref'in yakın dostlarına pusu kurduran Nimet, hedefine ulaşamadı. Silahlardan çıkan kurşunlar Eşref'in koruması altında olan Ömer'e isabet etti. Kötü haber Eşref'e çabuk ulaştı.

Herkes dört bir koldan Ömer'i kurtaracak kanı ararken, yardım eli Nisan'dan geldi.

Nisan'ın beklenmedik adımı, Eşref'i ona bir adım daha yaklaştırdı.

Hayatımda kalbi kırık bir kadından korktuğum kadar kimseden korkmadım

Yardım etmek için Eşref'in yanına giden Çiğdem, beklemediği bir tepki ile karşılaştı:

Eşref, Ömer'den gelecek iyi haberi beklerken doktorun ağzından çıkanlar onu yerle bir etti:

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Maalesef bir daha yürümesi imkansız

İfşa olma riskiyle karşı karşıya kalan Nisan, Eşref'e ait bilgilere ulaşmak için tüm yolları zorladı.

Uzun bir aradan sonra Eşref ile baş başa kalan Nisan, ona parktaki öpücüğün anlık bir şey olduğunu söyledi ve buna bir anlam yüklememesini istedi.

Eşref, kendisini bekleyen yeni oyundan habersiz intikam için harekete geçti. Aynı dakikalarda Nimet ve Kadir, Eşraf'ten kurtulmanın planlarını yapıyorlardı...

Nisan, Eşref ile arasında yaşananları kardeşi Afra'ya da anlattı. Afra, ablası ile Eşref arasında bir şeyler olacağından emindi.

Tek amacı Ömer'e bunu yapanları bulmak olan Gürdal yanına Profesör'ü de alarak Nusret'in adamlarının peşine düştü.

Nisan'ı Eşref'in arabasında gören Gürdal, aklına takılan sorulara yanıt aradı. Nisan'ı Eşref'ten uzak durması konusunda uyaran Güldal pek de başarılı olamadı.

Aldım, kulağıma küpe yaptım... Teşekkürler

Eşref, yanında Gürdal, Müslüm ve Faruk ile birlikte Nusret'in adamlarının olduğu söylenen antrepoya gitti.

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Polis tarafından izlendiğinden habersiz olan ekip, verilen adreste Ömer'i vuran adamları buldu.

Eşref'i köşeye sıkıştırmaya hazırlanan Serdar Komiser ve ekibi, beklenmedik bir sürpriz ile karşı karşıya kaldılar.

Olacakları Eşref'e saatler öncesinden haber veren Çiğdem, aşık olduğu adamın ve arkadaşlarının hayatını kurtardı.

Ömer'in intikamını almaya yemin eden Eşref, günün sonunda düşmanlarının karşısına çıktı.

Dizinin final sahnesinde;

Nisan'a karşı duygularına engel olmayı başaramayan Eşref onu yemeğe çıkardı. Gürdal'ın söylediklerinin etkisinde kalan ve birlikte olmalarının ikisine de zarar vereceğini düşünen Nisan ise Eşref'i tek bir cümlesi ile alt üst etti:

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