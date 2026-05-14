Eşref Rüya'nın 44. bölümünde neler oldu? Gözyaşları sel oldu: Eşref'in en zor vedası...

Dizinin önceki bölümünde;

Eşref’ten intikam almak için plan yapan Celo Ağa’nın ilk kurbanı Müslüm oldu.

Saatlerce Müslüm’e ulaşamayan Faruk ile Irmak, her yerde onu ararken ağır yaralı halde buldular.

Irmak’ın ambulans çağırmasını “Artık çok geç” diyerek reddeden Müslüm öldü.

Kardeşinin ölüm haberini küçücük bir koğuşta alan Eşref, geri dönülmez bir yola girdi.

Herkes duysun Eşref Tek infazını yakmaya karar verdi! Hepinizin Azrail’i olacağım… Hepinizin!

Dizinin yeni bölümünde;

Müslüm’ün vefatıyla Eşref, kontrolünü kaybetti.

İhtiyar’ın babası olduğunu tesadüfen duyan Nisan, durumu Eşref’e haber vermek istediğinde; onun her şeyi bildiğini öğrendi.

Nisan, Gonca’yı arayıp ondan kendisini Eşref ile görüştürmesini istedi. Yüz yüze konuşmak için eve giden Nisan, Müslüm’ün haberi ile yüzleşti.

Eşref ve Gürdal’ı İhtiyar’ın oyununu bozmaları için cezaevine sokan Balıkçı, Müslüm’ün cenazesi için yeni bir plan hazırladı.

Cezaevinden kaçak çıkan Eşref, önce Nisan’ı gördü.Ardından ise Gürdal ve Faruk ile morga girerek Müslüm’e veda etti.

4 kişiydik 3 kaldık. Seni en çok sevdiğin yere gömeceğiz. Sana bunu yapanları doğduğuna pişman edeceğiz. Bu iş bitmeden kardeşlerinin gözüne uyku girmeyecek…Hakkımız sana helal olsun kardeşim…

Eşref’e karşı Kadir ile işbirliği yapmak isteyen Celo, onu kendi tarafına çekmek için her yolu denedi.

Kenan ile görüşen Kadir, Eşref’in İhtiyar’ın kızına ulaştığını söyledi ve araştırmasını istedi.

Celo Ağa’nın mahkumlara baskı yaparak; onları gerçek katili müdürü ispiyonlamaya zorladıkları bilgisi Eşref’e ulaştı.

Eşref, inceden inceye Celo’yu yok etme planları yapmaya başladı…

Faruk ve Irmak, Hıdır ile bilikte Celo’yun yeğeni Muzo’nun mekanını bastı. Nisan’ın da aynı yerde olduğunu öğrenen ekip, onu kurtardıktan sonra Müslüm’ün intikamını aldı.

Yeğeninin ölüm haberini alan Celo, hapishanede isyan çıkardı.

Eşref ile Gürdal, Celo’nun hamlesini karşılıksız bırakmadı.

Celo Ağa’nın dışarıdaki adamı Muzo’nun öldüğünü Gürdal’ın ağzından duyan ve ailelerinin güvende olduğundan emin olan mahkumlar taraf değiştirdi.

Karşılıklı çıkarılan isyan her geçen dakika biraz daha büyürken, Celo adamlarına C3 koğuşunu yakmalarını söyledi.

Peşinde olduğu adamı kaybetmekten korkan Eşref, onu kurtarmak için her yolu denedi.

Dışarıda herkes Eşref ile Gürdal’dan gelecek iyi haberi beklerken, Balıkçı’nın da orada olduğunu fark eden Nisan, sevdiği adamın hayatına karşı onunla anlaşma yaptı.