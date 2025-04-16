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'Eşref Rüya'nın 4. bölümünde neler oldu? 'Siz aşiretseniz biz de 'Yetimler'iz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz!'

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 23:47

Kanal D’nin, yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ dördüncü bölümüyle ekranlardaydı.

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Dizinin önceki bölümünde;

Abisinin intikamını anlamaya yemin eden Nimet, Eşref'in canını acıtmak için adamlarına Nisan ve kardeşini kaçırttı.

Yaşanacak gerilimin farkında olan Serdar Komiser, Nusret ve Eşref'i emniyete çağırdı. Konuşmanın ortasında Eşref'in telefonuna gelen fotoğraf olayların seyrini değiştirdi...

Eşref Rüyanın 4. bölümünde neler oldu Siz aşiretseniz biz de Yetimleriz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz

Dizinin yeni bölümünde;

Eşref, vakit kaybetmeden Nisan'ı bulmak için harekete geçti. Çok geçmeden İzzet'in kardeşi Nimet, Eşref'e genç kızı kurtarmak için vereceği adrese gelmesini istedi.

Abisinin intikamını almaya kararlı olan Nimet, Eşref'i yanlış adrese yönlendirdi ancak Eşref, kendisine kurulan tuzaktan kolaylıkla kurtuldu.

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Eşref Rüyanın 4. bölümünde neler oldu Siz aşiretseniz biz de Yetimleriz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz

Kaçmaktan başka çaresi kalmayan Nimet, adamlarından Afra'yı da almalarını istedi.

Eşref, Afra'nın peşine düşerken Nisan'ı güvenliği için otele bıraktı.

Eşref Rüyanın 4. bölümünde neler oldu Siz aşiretseniz biz de Yetimleriz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz

Kardeşinden gelecek iyi haberi bekleyen Nisan, Nimet'in telefonu ile neye uğradığını şaşırdı.

Benim için Eşref'i sen öldüreceksin, kardeşine kavuşacaksın

Nisan'ın yetim olduğunu öğrenen Yakup Baba, Kadir'den Nusret ile bir görüşme ayarlamasını istedi.

Beklenen buluşma gerçekleşti, Yakup ile Nusret bu kez Eşref için buluştu. Eşref'in hayatı üzerine kurulan sohbet, karşılıklı restleşmelerle bitti.

Eşref Rüyanın 4. bölümünde neler oldu Siz aşiretseniz biz de Yetimleriz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz

Nisan bir yolunu bulup otelden çıkmayı başardı. Nisan'ı taksi beklerken gören Kadir, fırsatı değerlendirerek Nisan'ı arabaya aldı. Nisan’la yollarının kesişmesi, Kadir’in kalbinde beklenmedik duyguların filizlenmesine sebep oldu.

İkiliyi takip eden Eşref, Nisan'ı arabadan indirdi ancak bir anlık dalgınlığı genç kıza bir kaçmak için bir fırsat daha verdi...

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Eşref Rüyanın 4. bölümünde neler oldu Siz aşiretseniz biz de Yetimleriz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz

Çiğdem ile buluşan Nisan, Nimet'in Eşref'i öldürmesi karşılığında kardeşini serbest bırakacağını söyledi.

Nisan, geceyi Çiğdem'in evinde geçirdi.

Eşref Rüyanın 4. bölümünde neler oldu Siz aşiretseniz biz de Yetimleriz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz

Kadir, kardeş gibi göründüğü aslında ise düşman bildiği Eşref'ten kurtulmak için onu Yetimlerden azletmeyi teklif etti. Kadir'in aldığı cevap keyfini kaçırdı.

Eşref'i arayan Nusret, adamlarıyla birlikte eve baskına gitti.

Eşref Rüyanın 4. bölümünde neler oldu Siz aşiretseniz biz de Yetimleriz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz

Düşmanının köşeye sıkıştırdığını düşünen Eşref'in ona kötü bir sürprizi vardı:

Birazdan telefonun çalacak... Bugün çok şey kaybettin. Sana kötü haberler verecekler... Sen bizi hafife aldın. Siz aşiretseniz biz de 'Yetimler'iz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz... Biz her yerdeyiz!

Eşref Rüyanın 4. bölümünde neler oldu Siz aşiretseniz biz de Yetimleriz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz

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Boyun eğmek istemeyen Nusret, 'Bizi yenemezsin, çok kalabalığız' dese de aldığı cevap yüzüne tokat gibi çarptı:

O zaman siz hepiniz, Eşref Tek!

Sevkiyatını riske atmak istemeyen Nusret, Nimet'i arayarak Afra'yı bırakmasını söyledi.

Eşref Rüyanın 4. bölümünde neler oldu Siz aşiretseniz biz de Yetimleriz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz

Eşref'ten kurtulmaktan başka çaresi olmadığını düşünen Nimet, son kozunu oynadı ve Nisan'ı verdiği adrese çağırdı.

Dizinin final sahnesinde;

Nimet, Nisan'a bir kez daha kardeşinin hayatına karşılık, Eşref'i öldürmesi gerektiğini söyledi. Eli mahkum Nimet'in teklifini kabul eden Nisan, Eşref ile buluştu ve ona her şeyi anlattı.

Eşref Rüyanın 4. bölümünde neler oldu Siz aşiretseniz biz de Yetimleriz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz

İzlediklerini öğrenen Eşref, Nisan'dan Nimet'in dediğini yapmasını istedi...

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Kardeşin için... Tam buraya... Gösterdiğim yere...

Eşref Rüyanın 4. bölümünde neler oldu Siz aşiretseniz biz de Yetimleriz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz

 

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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