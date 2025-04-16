'Eşref Rüya'nın 4. bölümünde neler oldu? 'Siz aşiretseniz biz de 'Yetimler'iz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz!'

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Dizinin önceki bölümünde;

Abisinin intikamını anlamaya yemin eden Nimet, Eşref'in canını acıtmak için adamlarına Nisan ve kardeşini kaçırttı.

Yaşanacak gerilimin farkında olan Serdar Komiser, Nusret ve Eşref'i emniyete çağırdı. Konuşmanın ortasında Eşref'in telefonuna gelen fotoğraf olayların seyrini değiştirdi...

Dizinin yeni bölümünde;

Eşref, vakit kaybetmeden Nisan'ı bulmak için harekete geçti. Çok geçmeden İzzet'in kardeşi Nimet, Eşref'e genç kızı kurtarmak için vereceği adrese gelmesini istedi.

Abisinin intikamını almaya kararlı olan Nimet, Eşref'i yanlış adrese yönlendirdi ancak Eşref, kendisine kurulan tuzaktan kolaylıkla kurtuldu.

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Kaçmaktan başka çaresi kalmayan Nimet, adamlarından Afra'yı da almalarını istedi.

Eşref, Afra'nın peşine düşerken Nisan'ı güvenliği için otele bıraktı.

Kardeşinden gelecek iyi haberi bekleyen Nisan, Nimet'in telefonu ile neye uğradığını şaşırdı.

Benim için Eşref'i sen öldüreceksin, kardeşine kavuşacaksın

Nisan'ın yetim olduğunu öğrenen Yakup Baba, Kadir'den Nusret ile bir görüşme ayarlamasını istedi.

Beklenen buluşma gerçekleşti, Yakup ile Nusret bu kez Eşref için buluştu. Eşref'in hayatı üzerine kurulan sohbet, karşılıklı restleşmelerle bitti.

Nisan bir yolunu bulup otelden çıkmayı başardı. Nisan'ı taksi beklerken gören Kadir, fırsatı değerlendirerek Nisan'ı arabaya aldı. Nisan’la yollarının kesişmesi, Kadir’in kalbinde beklenmedik duyguların filizlenmesine sebep oldu.

İkiliyi takip eden Eşref, Nisan'ı arabadan indirdi ancak bir anlık dalgınlığı genç kıza bir kaçmak için bir fırsat daha verdi...

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Çiğdem ile buluşan Nisan, Nimet'in Eşref'i öldürmesi karşılığında kardeşini serbest bırakacağını söyledi.

Nisan, geceyi Çiğdem'in evinde geçirdi.

Kadir, kardeş gibi göründüğü aslında ise düşman bildiği Eşref'ten kurtulmak için onu Yetimlerden azletmeyi teklif etti. Kadir'in aldığı cevap keyfini kaçırdı.

Eşref'i arayan Nusret, adamlarıyla birlikte eve baskına gitti.

Düşmanının köşeye sıkıştırdığını düşünen Eşref'in ona kötü bir sürprizi vardı:

Birazdan telefonun çalacak... Bugün çok şey kaybettin. Sana kötü haberler verecekler... Sen bizi hafife aldın. Siz aşiretseniz biz de 'Yetimler'iz… Dünyadaki en kalabalık aileyiz... Biz her yerdeyiz!

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Boyun eğmek istemeyen Nusret, 'Bizi yenemezsin, çok kalabalığız' dese de aldığı cevap yüzüne tokat gibi çarptı:

O zaman siz hepiniz, Eşref Tek!

Sevkiyatını riske atmak istemeyen Nusret, Nimet'i arayarak Afra'yı bırakmasını söyledi.

Eşref'ten kurtulmaktan başka çaresi olmadığını düşünen Nimet, son kozunu oynadı ve Nisan'ı verdiği adrese çağırdı.

Dizinin final sahnesinde;

Nimet, Nisan'a bir kez daha kardeşinin hayatına karşılık, Eşref'i öldürmesi gerektiğini söyledi. Eli mahkum Nimet'in teklifini kabul eden Nisan, Eşref ile buluştu ve ona her şeyi anlattı.

İzlediklerini öğrenen Eşref, Nisan'dan Nimet'in dediğini yapmasını istedi...

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