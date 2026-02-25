Eşref Rüya'nın 34. bölümünde neler oldu? Eşref'i yıkan gerçek: Nisan muhbirmiş!

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Dinçer'i taşıyan ceazevi aracı yolda saldırıya uğradı. Haber emniyete bomba gibi düştü. Herkes saldırıyı İhtiyar'ın düzenlediğini ve Dinçer'i kaçırdığını düşünmeye başladı.

Oysa Eşref, çoktan planını yapmış ve Dinçr'den sonsuza kadar kurtumanın planını yapmıştı.

Dinçer, Nisan'ın muhbir olduğunu söylemeye hazırlanırken Eşref'i silahından çıkan kurşunlar onu hedef aldı.

Eşref, Nisan ile arasındaki tüm engelleri yıktığını düşünürken, Çiğdem onların ilişkisinde dnamit etkisi taratacak bir delili Kadir'e teslim etti.

Vay canına Nisan muhbirmiş!

Dizinin yeni bölümünde;

Savcı Selma, Nisan'ı arayarak Dinçer'in kaçırıldığını haber verdi. Nisan, Eşref'ten şüphelendiklerini söyleyen Savcı'ya tüm gün beraber olduklarını anlattı.

Emniyete gelen ihbar sonrası Dinçer'in cesedi bulundu. Görgü tanığının tarif ettiği eşgal Eşref'e uyunca; savcı hakkında yakalama kararı çıkardı.

İnatla Dinçer'i Eşref'in öldürmediğini söyleyen Nisan, sevgilisinin kurtarmanın yollarını aramaya başladı.

Dinçer'den kurtulan Eşref ve Nisan, köşeye sıkıştıklarını düşünerek bundan sonra yaşanacakların önüne geçmek için plan yaptı.

İkilinin keyfi önce Gürdal'ın telefonu ardından da Çiğdem'in gelişiyle kaçtı.

Bu kızda ne buldun hiç anlamadım biliyor musun Eşref... Üstelik senin kuyunu kazarken!

Eşref bir anlık hamleyle Çiğdem'in elindeki silahı almayı başardı. Nisan ise eline geçirdiği vazoyla Çiğdem'i bayılttı.

Muhbir mevzusu her geçen dakika kafasını biraz daha karıştıran Gürdal, soluğu Kadir'in yanında aldı.

Elindeki ses kaydını Gürdal'a dinleten Kadir onu gerçeklerle yüzleştirdi.

Gürdal öğrendiklerini Irmak, Müslüm ve Faruk ile de paylaştı.

Nisan ile İtalya'ya kaçma planları yapan ve tüm hazırlıkları tamamlayan Eşref, son dakika gelen telefonla yıkıldı.

Biz bu muhbiri bulduk kardeşim... Nisan'mış... Ses kaydını dinledim yemin ederim ki doğru

İkilinin hesaplaşması çalan sirenler ile yarım kalırken, polisler hem Eşref'i hem de Nisan'ı emniyete götürdü.

Eşref'i ellerinde kelepçe ile gören Gürdal, öfkesini Nisan'dan çıkardı. Irmak ise 'Yazıklar olsun sana, sadece yazıklar olsun' demekle yetindi.

Emniyet çıkışında Irmak ile Gökçe, Nisan'ı soru yağmuruna tuttu.

Nisan'ın söyledikleri belli etmeseler de iki kadının kalbini yumuşattı.

Tüm bunlar yaşanırken öte tarafta Yetimler, İhtiyar'ın ortaya çıkardığı yeni bir düşman ile karşı karşıyaydı: Ölü Yaşar

Eşref'i nezarette ziyaret eden Çiğdem, ona her şeyi unutmaya hazır olduğunu söyledi. Eşref, Her zaman olduğu gibi Çiğdem'i yine reddetti.

Eşref ile buluştuğu parka giden Nisan, Kadir'in adamları tarafından kaçırıldı.

Ses kaydını Yetimler'e dinleten Kadir, Nisan'ı onların önüne attı. Hıdır, duruma müdahale etmeye çalışsa da çabası sonuçsuz kaldı.

Çok geçmeden haber Müslüm'e ulaştı. Ekip Nisan'ı Yetimler'in aldığını öğrendi.

Gürdal yanına Faruk ve Müslüm'ü de alarak hana gitti. Kadir'e Nisan'ı almaya geldiklerini söyleyen Gürsal, red yanıtını alınca bombayı patlattı:

Hıdır Abi senin baban değil mi?

Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Kadir'in yetimliği bitti...

Duruşmaya dakikalar kala arkadaşları Eşref'i adliyeden kaçırdı.

Hana giden Eşref, Nisan'ı kurtarmayı başardı.

Benim olmadığım yerde mahkeme kurup, ferman mı veriyorsunuz? Yetimler'in babası benim!

Herkes Nisan'ın cezasını kesme derdindeyken, Hıdır bambaşka bir konu ile geldi: