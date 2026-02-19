Eşref Rüya'nın 33. bölümünde neler oldu? Dinçer için yolun sonu

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Nisan ile buluşmak üzereyken gelen telefonun peşine giden Eşref, sahte Rüya ile buluştu. Planının kusursuz işlendiğini düşünen Dinçer de onları uzaktan seyrediyordu...

Eşref'i takip eden bir kişi daha vardı: Nisan!

Nisan, içeride konuşulanlardan habersiz sevgilisinin kendisine ihanete ettiğine inanırken; Eşref ise karşısındaki kişiye her şeyin farkında olduğunu anlatıyordu:

Dizinin yeni bölümünde;

Yetimler'in saldırıya uğradığını Hıdır'ın telefonuyla öğrenen Eşref yıkıldı. Haber çok geçmeden Irmak, Faruk ve Müslüm'e de ulaştı.

Sahte Rüya ile birlikte eve dönen Eşref, onu Irmak ile Gökçe'ye teslim etti. Ezeli düşmanı Fırat Koral'ın Dinçer olduğunu öğrenen Eşref, vakit kaybetmeden Yetimler sofrasına gitti.

Hain saldırının ardından Kadir’i karşısına alan Eşref, Hıdır’ın olaylara dahil olmasıyla sarsıcı bir gerçekle yüzleşti.

Olmadı bu Hıdır Abi, sana inandım... Sana güvendim... Arkamdan iş çevirdin!

'Utandım, söyleyemedim' diyerek kendini anlatmaya çalışan Hıdır'ı Kadir de sözleriyle destekledi:

Haklı! Benim gibi oğlu olan kim olsa utanır...

Eşref, kendisine oynanan oyunun farkına varınca durumu lehine çevirdi ve ipleri eline aldı. Eşref’in planlarından habersiz olan Nisan, onun Rüya’ya kapıldığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve evden ayrılmaya karar verdi.

Çok geçmeden Nisan, Rüya olduğunu düşündüğü Melek ile karşı karşıya geldi ve her şeyin bir oyun olduğu öğrendi.

Nisan artık Eşref'in Rüya'sı olduğundan emindi...

Saatler sonra Nisan'ın yanına giden Eşref, ona Afra'nın katilinin Dinçer olduğunu söyledi.

Eşref'i korumak için Savcı Selma ile görüşen Nisan, Çiğdem'in kendilerini dinlediğinden habersizdi...

Gizlice aldığı 10 milyon TL'yi Ayten'in eline sayan Faruk, yıllardır unutamadığı kadın tarafından bir kez daha aldatıldı. Irmak'ın verdiği adrese giden Faruk, ihaneti kendi gözleriyle gördü. Artık Faruk'u durduracak hiçbir şey yoktu...

Eşref'e Dinçer'in yerini öğreneceğine dair söz veren Hıdır, Kadir'in karşısına çıktı.

Dünya gözü ile doğru bir iş yaptığını göreyim oğlum

Babasını mahcup etmek istemeyen Kadir, Dinçer'in yerini Eşref'e söyledi. Müslüm,Gürdal ve Faruk'u da yanına alan Eşref, Tuzla İskelesi'ne gitti.

Kendisine kurulan tuzağı Çiğdem sayesinde fark eden Dinçer, Kadir'e saldırdı.

Ben gidersem seni de yanımda götürürüm

Eşref her yerde Dinçer'i ararken o Nisan'ı tehdit etmekle meşguldü...

Kimse sevdiği kadınıöldüren bir adamı affetmez... Geliyorum Nisan, ölmek içi hazır ol!

Eşref, Nisan'ı son anda kurtarırken; Dinçer polis tarafından gözaltına alındı.

Dinçer'i taşıyan ceazevi aracı yolda saldırıya uğradı. Haber emniyete bomba gibi düştü. Herkes saldırıyı İhtiyar'ın düzenlediğini ve Dinçer'i kaçırdığını düşünmeye başladı.

Oysa Eşref, çoktan planını yapmış ve Dinçr'den sonsuza kadar kurtumanın planını yapmıştı.

Dinçer, Nisan'ın muhbir olduğunu söylemeye hazırlanırken Eşref'i silahından çıkan kurşunlar onu hedef aldı.

Eşref, Nisan ile arasındaki tüm engelleri yıktığını düşünürken, Çiğdem onların ilişkisinde dnamit etkisi taratacak bir delili Kadir'e teslim etti.