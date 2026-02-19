×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Eşref Rüya'nın 33. bölümünde neler oldu? Dinçer için yolun sonu

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Eşref Rüyanın 33. bölümünde neler oldu Dinçer için yolun sonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 00:15

Kanal D’nin, yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizisi ‘Eşref Rüya’ 33. bölümü ile ekrandaydı.

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Nisan ile buluşmak üzereyken gelen telefonun peşine giden Eşref, sahte Rüya ile buluştu. Planının kusursuz işlendiğini düşünen Dinçer de onları uzaktan seyrediyordu...

Eşref Rüyanın 33. bölümünde neler oldu Dinçer için yolun sonu

Eşref'i takip eden bir kişi daha vardı: Nisan!

Nisan, içeride konuşulanlardan habersiz sevgilisinin kendisine ihanete ettiğine inanırken; Eşref ise karşısındaki kişiye her şeyin farkında olduğunu anlatıyordu:

Dizinin yeni bölümünde;

Yetimler'in saldırıya uğradığını Hıdır'ın telefonuyla öğrenen Eşref yıkıldı. Haber çok geçmeden Irmak, Faruk ve Müslüm'e de ulaştı.

Eşref Rüyanın 33. bölümünde neler oldu Dinçer için yolun sonu

Haberin Devamı

Sahte Rüya ile birlikte eve dönen Eşref, onu Irmak ile Gökçe'ye teslim etti. Ezeli düşmanı Fırat Koral'ın Dinçer olduğunu öğrenen Eşref, vakit kaybetmeden Yetimler sofrasına gitti.

Eşref Rüyanın 33. bölümünde neler oldu Dinçer için yolun sonu

Hain saldırının ardından Kadir’i karşısına alan Eşref, Hıdır’ın olaylara dahil olmasıyla sarsıcı bir gerçekle yüzleşti.

Olmadı bu Hıdır Abi, sana inandım... Sana güvendim... Arkamdan iş çevirdin!

'Utandım, söyleyemedim' diyerek kendini anlatmaya çalışan Hıdır'ı Kadir de sözleriyle destekledi:

Haklı! Benim gibi oğlu olan kim olsa utanır...

Eşref Rüyanın 33. bölümünde neler oldu Dinçer için yolun sonu

Eşref, kendisine oynanan oyunun farkına varınca durumu lehine çevirdi ve ipleri eline aldı. Eşref’in planlarından habersiz olan Nisan, onun Rüya’ya kapıldığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve evden ayrılmaya karar verdi.

Çok geçmeden Nisan, Rüya olduğunu düşündüğü Melek ile karşı karşıya geldi ve her şeyin bir oyun olduğu öğrendi.

Nisan artık Eşref'in Rüya'sı olduğundan emindi...

Eşref Rüyanın 33. bölümünde neler oldu Dinçer için yolun sonu

Haberin Devamı

Saatler sonra Nisan'ın yanına giden Eşref, ona Afra'nın katilinin Dinçer olduğunu söyledi.

Eşref'i korumak için Savcı Selma ile görüşen Nisan, Çiğdem'in kendilerini dinlediğinden habersizdi...

Gizlice aldığı 10 milyon TL'yi Ayten'in eline sayan Faruk, yıllardır unutamadığı kadın tarafından bir kez daha aldatıldı. Irmak'ın verdiği adrese giden Faruk, ihaneti kendi gözleriyle gördü. Artık Faruk'u durduracak hiçbir şey yoktu...

Eşref Rüyanın 33. bölümünde neler oldu Dinçer için yolun sonu

Eşref'e Dinçer'in yerini öğreneceğine dair söz veren Hıdır, Kadir'in karşısına çıktı.

Dünya gözü ile doğru bir iş yaptığını göreyim oğlum

Babasını mahcup etmek istemeyen Kadir, Dinçer'in yerini Eşref'e söyledi. Müslüm,Gürdal ve Faruk'u da yanına alan Eşref, Tuzla İskelesi'ne gitti.

Haberin Devamı

Eşref Rüyanın 33. bölümünde neler oldu Dinçer için yolun sonu

Kendisine kurulan tuzağı Çiğdem sayesinde fark eden Dinçer, Kadir'e saldırdı.

Ben gidersem seni de yanımda götürürüm

Eşref Rüyanın 33. bölümünde neler oldu Dinçer için yolun sonu

Eşref her yerde Dinçer'i ararken o Nisan'ı tehdit etmekle meşguldü...

Kimse sevdiği kadınıöldüren bir adamı affetmez... Geliyorum Nisan, ölmek içi hazır ol!

Eşref, Nisan'ı son anda kurtarırken; Dinçer polis tarafından gözaltına alındı.

Eşref Rüyanın 33. bölümünde neler oldu Dinçer için yolun sonu

Dinçer'i taşıyan ceazevi aracı yolda saldırıya uğradı. Haber emniyete bomba gibi düştü. Herkes saldırıyı İhtiyar'ın düzenlediğini ve Dinçer'i kaçırdığını düşünmeye başladı.

Oysa Eşref, çoktan planını yapmış ve Dinçr'den sonsuza kadar kurtumanın planını yapmıştı.

Haberin Devamı

Eşref Rüyanın 33. bölümünde neler oldu Dinçer için yolun sonu

Dinçer, Nisan'ın muhbir olduğunu söylemeye hazırlanırken Eşref'i silahından çıkan kurşunlar onu hedef aldı.

Eşref, Nisan ile arasındaki tüm engelleri yıktığını düşünürken, Çiğdem onların ilişkisinde dnamit etkisi taratacak bir delili Kadir'e teslim etti.

Vay canına Nisan muhbirmiş!

Eşref Rüyanın 33. bölümünde neler oldu Dinçer için yolun sonu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

BAKMADAN GEÇME!