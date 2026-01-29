Eşref Rüya'nın 30. bölümünde neler oldu? Nisan hayatının gerçeği ile yüzleşti: Ben Rüya'yım!

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Dinçer'in evinde dosyanın seyrini değiştirecek önemli bir delil bulan Nisan, vakit kaybetmeden öğrendiklerini Savcı Selma ile paylaştı.

Dinçer'i bu zamana kadar bulamamış olmanızın nedeni gerçek ismini kullanmaması... Onun adı Fırat Koral

İki kadın da Çiğdem'in kendilerini dinlediğinden habersizdi...

Parçaları birleştirmeye başlayan Nisan, gerçeğe bir adım daha yaklaştı.

Eşref ile Dinçer'in ortak bir geçmişi var... Benim de... Ben de o çiftlik evindeydim

Yetimler'in başına yeniden geçen Eşref, biat töreni için hazırlandı. Yakup Baba'dan kalan emanetleri bir bir teslim alan Eşref, görevinin başına geçti...

Eşref Tek, Yetimler'in babasıdır!

Dizinin yeni bölümünde;

İhtiyar'ın elçisini ellerinde tutan Eşref ve arkadaşları peşlerindekileri atlatmak için adres değiştirdiler.

Oteli, evi son olarak da Yetimler'i kaybeden Kadir, gelişmelerden son dakika haberdar oldu. Dinçer'i arayan Kadir, gelişmeleri ona da haber verdi.

Eşref, İhtiyar'ın adamını kaçırmış... Asıl savaş şimdi başladı

İhtiyar'ın adamları tarafından kaçırılan Dinçer ve Kadir, gözlerini açtıklarında yerin altında hiç bilmedikleri bir yerdeydiler...

Dinçer 'Eşref Tek ile aranızdaki husumetin nedeni ney?' sorusunun yanıtını ilk kez tüm açıklığı ile verdi.

Fırat Koral benim. Eşref ben çocukken babamı öldürdü...

Geçmişinin peşine düşen Nisan, Ceren'in bulduğu yeni psikologla görüşmeye gitti. Evden çıkmadan önce Eşref'e gelen telefon Nisan'ı endişelendirdi.

Eşref'i arayan Irmak'tı ve ona muhbirin peşinde düşeceğini söyledi...

İhtiyar'ın ikinci bir şans verdiği Kadir, Eşref'e rehin tuttuğu adam karşılığında Fırat Koral'ı vermeyi teklif etti.

Nisan'ın terapisi beklenenden daha ağır geçti.

Kadir'in verdiği adrese giden Eşref, Fırat Koral olarak kendisine sunulan kişiye sorduğu soruyla oyunu bozdu.

İhtiyar'ın hesabını kestiği, Eşref'inse her yerde aradığı Kadir, son çare olarak Hıdır'ın kapısını çaldı.

Hıdır, içine düştüğü çaresizliği anlatan Kadir'e uslu durması karşılığında yardım elini uzattı.

Eşref'e muhbiri getireceğini söyleyen Irmak sözünü tuttu. Saliha'yı karşılarında gören ekip şoke olurken, Eşref öfkeden deliye döndü.

Dibimize girdin, soframıza oturdun, yemeğimizi yedin... Bir de bize ihanet mi ettin?

Yükselen sesleri duyan Nisan, araya girerek Saliha'yı kurtardı.

Fırat Koral'ın peşine düşen Eşref'e beklediği haber Faruk'tan geldi. Faruk, Fırat'ın annesi Nevin Koral'ın kaldığı bakımevini buldu.

Eşref ile Faruk'un konuşmasını duyan Nisan, Savcı Selma'dan yardım istedi ve Eşref'ten önce Nevin'in yanına ulaşmayı başardı.

Çok geçmeden Eşref de bakımevine geldi.

Eşref'in Nevin'e söylediklerini duyan Nisan, parçaları birleştirmeye başladı.

Canını kurtarmak için elindeki Eşref dosyasını İhtiyar'a teslim eden Dinçer hiç beklemediği bir teklifle karşılaştı:

Ya senin hayatın, ya annenin...

Hayatta kalmak isteyen Dinçer, kendi elleriyle annesini öldürdü...

İhtiyar'ın Fırat Koral'ı kendisine vermeyeceğini düşünen Eşref, yeni bir plan yaptı ve Hıdır'dan elçinin bulunduğu adresi Kadir'e duyurmasını istedi.

Eşref'in sözünü dinleyen Hıdır, Kadir'e elçinin halı sahada saklandığını söyledi. İhtiyar'dan kurtulmak isteyen Kadir, adamlarıyla birlikte gizlice halı sahaya gidip elçiyi aldı.

Haberi vermek için Dinçer'i arayan Kadir duydukları ile şoke oldu:

Az önce annemi öldürdüm, moralim bozuk. Sonra konuşalım...

Planını tıkır tıkır işleten Eşref, İhtiyar'ı yakalamak için bir hamle daha yaptı ancak bu da başarısızlıkla sonuçlandı.

Aynı dakikalarda Ceren ile birlikte terapiye giden Nisan, hayatının en büyük gerçeği ile yüzleşti: Ben Rüya'yım!