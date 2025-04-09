'Eşref Rüya'nın 3. bölümünde neler oldu? Yetimhanede sürpriz doğum günü

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Dizinin önceki bölümünde;

Düşmanına cehennemi yaşatan Eşref, hiçbir şey olmamış gibi Nisan ile sohbet ederken, İzzet'in intiharı genç kızı şoke etti. Nisan büyük panik yaşarken, Eşref'in ağzından dökülen sözler işin iç yüzünü gözler önüne serdi:

İlham verici bir kadınsın





Dizinin yeni bölümünde;

Şoka giren Nisan, İzzet'in ölümünün ardındaki kişinin Eşref olduğunu biliyordu. Eşref, bu sefer daha büyük bir düşmanı karşısına aldı.

Otelde yaşananlar komiser Serdar ve ekibini harekete geçirdi. Serdar, oteldeki cinayeti soruştururken Eşref ve aşiretle yüzleşti.

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Eşref'i köşeye sıkıştıracak bir ipucu arayan Serdar, amacına ulaşamadı.

Çiğdem ile Nisan'ı bahçede konuşurken gören Eşref, komiseri sert bir dille uyardı.

İfadesi tamamlanan Eşref, arkadaşlarıyla karakoldan çıkmak üzereyken İzzet'in ailesi ile karşılaştı. İplerin her an kopabileceği bu karşılaşma, yaklaşmakta olan büyük çatışmanın zeminini hazırladı.

İzzet'in babası Nusret, Eşref'in akıbetini konuşmak için Yetimler'in reisi Yakup'u mekanında ziyaret etti.

Bana Eşref'i vereceksin. Köye götüreceğim. Meydanda herkesin gözü önünde kafasına sıkacağım...

Yakup Baba, Yetimler'i topladı ve onlara Nusret'in şartını söyledi.

Sevdiklerini tehlikeye atmak istemeyen Eşref, Nusret'in evine tek başına gitti.

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Buraya kadar tek başınıza geldiğinize göre ya çok cesur bir adamsınız yada delinin teki!

İki tarafın da birbirine rest çektiği görüşme bitti, Eşref Nusret'in evinden zarar görmeden çıktı.

Yaşananlar karşısında dehşete düşen Nisan, artık bu oyunu bitirmek için kendisini aşacak hamleler yaptı.

Yonca'nın doğum gününü kutlamak için Nisan ile birlikte yetimhaneye giden Eşref, çocuklara unutamayacakları bir sürpriz yaptı...

Nisan kendini kurtarmak için Eşref'i ateşe atmayı planlarken, onun bambaşka bir yüzünü gördü.

Gecenin sonunda Eşref ile sohbet eden Rüya, ona geçmişiyle ilgili sorular sordu. Belli etmese de aldığı cevaplar Nisan'ı mutlu etti.

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Planları istediği yönde ilerleyen Kadir, Eşref’i saf dışı bırakmak uğruna Yetimler’in arkasından iş çevirmeyi göze aldı ve dönüşü olmayan yollara girdi.

Gürdal ile ilişkisi kötü giden Gonca intihar etti. Evine gidip sevgilisini kanlar içinde bulan Gürdal, onu son anda hastaneye yetiştirdi.

Gazinoya giden Eşref, Nusret'in kan donduran intikamı ile neye uğradığını şaşırdı.

Mekan çıkışı gelen telefon, Eşref'i alt üst etti.

Sevdiklerini kesip biçip sana göndereceğim. Senin cezan bu...

Abisinin intikamını anlamaya yemin eden Nimet, Eşref'in canını acıtmak için adamlarına Nisan ve kardeşini kaçırttı.

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Yaşanacak gerilimin farkında olan Serdar Komiser, Nusret ve Eşref'i emniyete çağırdı. Konuşmanın ortasında Eşref'in telefonuna gelen fotoğraf olayların seyrini değiştirdi...