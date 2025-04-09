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'Eşref Rüya'nın 3. bölümünde neler oldu? Yetimhanede sürpriz doğum günü

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 23:30

Kanal D’nin, yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ üçüncü bölümüyle ekranlardaydı.

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Dizinin önceki bölümünde;

Düşmanına cehennemi yaşatan Eşref, hiçbir şey olmamış gibi Nisan ile sohbet ederken, İzzet'in intiharı genç kızı şoke etti. Nisan büyük panik yaşarken, Eşref'in ağzından dökülen sözler işin iç yüzünü gözler önüne serdi:

İlham verici bir kadınsın

Eşref Rüyanın 3. bölümünde neler oldu Yetimhanede sürpriz doğum günü

 Dizinin yeni bölümünde;

Şoka giren Nisan, İzzet'in ölümünün ardındaki kişinin Eşref olduğunu biliyordu. Eşref, bu sefer daha büyük bir düşmanı karşısına aldı.

Eşref Rüyanın 3. bölümünde neler oldu Yetimhanede sürpriz doğum günü

Otelde yaşananlar komiser Serdar ve ekibini harekete geçirdi. Serdar, oteldeki cinayeti soruştururken Eşref ve aşiretle yüzleşti.

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Eşref Rüyanın 3. bölümünde neler oldu Yetimhanede sürpriz doğum günü

Eşref'i köşeye sıkıştıracak bir ipucu arayan Serdar, amacına ulaşamadı.

Çiğdem ile Nisan'ı bahçede konuşurken gören Eşref, komiseri sert bir dille uyardı.

Eşref Rüyanın 3. bölümünde neler oldu Yetimhanede sürpriz doğum günü

İfadesi tamamlanan Eşref, arkadaşlarıyla karakoldan çıkmak üzereyken İzzet'in ailesi ile karşılaştı. İplerin her an kopabileceği bu karşılaşma, yaklaşmakta olan büyük çatışmanın zeminini hazırladı.

Eşref Rüyanın 3. bölümünde neler oldu Yetimhanede sürpriz doğum günü

İzzet'in babası Nusret, Eşref'in akıbetini konuşmak için Yetimler'in reisi Yakup'u mekanında ziyaret etti.

Bana Eşref'i vereceksin. Köye götüreceğim. Meydanda herkesin gözü önünde kafasına sıkacağım...

Yakup Baba, Yetimler'i topladı ve onlara Nusret'in şartını söyledi.

Eşref Rüyanın 3. bölümünde neler oldu Yetimhanede sürpriz doğum günü

Sevdiklerini tehlikeye atmak istemeyen Eşref, Nusret'in evine tek başına gitti.

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Buraya kadar tek başınıza geldiğinize göre ya çok cesur bir adamsınız yada delinin teki!

İki tarafın da birbirine rest çektiği görüşme bitti, Eşref Nusret'in evinden zarar görmeden çıktı.

Eşref Rüyanın 3. bölümünde neler oldu Yetimhanede sürpriz doğum günü

Yaşananlar karşısında dehşete düşen Nisan, artık bu oyunu bitirmek için kendisini aşacak hamleler yaptı.

Yonca'nın doğum gününü kutlamak için Nisan ile birlikte yetimhaneye giden Eşref, çocuklara unutamayacakları bir sürpriz yaptı...

Eşref Rüyanın 3. bölümünde neler oldu Yetimhanede sürpriz doğum günü

Nisan kendini kurtarmak için Eşref'i ateşe atmayı planlarken, onun bambaşka bir yüzünü gördü.

Eşref Rüyanın 3. bölümünde neler oldu Yetimhanede sürpriz doğum günü

Gecenin sonunda Eşref ile sohbet eden Rüya, ona geçmişiyle ilgili sorular sordu. Belli etmese de aldığı cevaplar Nisan'ı mutlu etti.

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Planları istediği yönde ilerleyen Kadir, Eşref’i saf dışı bırakmak uğruna Yetimler’in arkasından iş çevirmeyi göze aldı ve dönüşü olmayan yollara girdi.

Eşref Rüyanın 3. bölümünde neler oldu Yetimhanede sürpriz doğum günü

Gürdal ile ilişkisi kötü giden Gonca intihar etti. Evine gidip sevgilisini kanlar içinde bulan Gürdal, onu son anda hastaneye yetiştirdi.

Gazinoya giden Eşref, Nusret'in kan donduran intikamı ile neye uğradığını şaşırdı.

Eşref Rüyanın 3. bölümünde neler oldu Yetimhanede sürpriz doğum günü

Mekan çıkışı gelen telefon, Eşref'i alt üst etti.

Sevdiklerini kesip biçip sana göndereceğim. Senin cezan bu...

Abisinin intikamını anlamaya yemin eden Nimet, Eşref'in canını acıtmak için adamlarına Nisan ve kardeşini kaçırttı.

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Yaşanacak gerilimin farkında olan Serdar Komiser, Nusret ve Eşref'i emniyete çağırdı. Konuşmanın ortasında Eşref'in telefonuna gelen fotoğraf olayların seyrini değiştirdi...

Eşref Rüyanın 3. bölümünde neler oldu Yetimhanede sürpriz doğum günü

 

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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