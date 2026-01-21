Eşref Rüya'nın 29. bölümünde neler oldu? 'Eşref Tek 'Yetimler'in babasıdır!'

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Kaptan'ı bulmak için harekete geçen Eşref, Gürdal, Faruk ve Müslüm'ün yardımıyla önüne çıkan bütün engelleri aştı.

Nisan'ın Bakırköy'de bir depoda saklandığını öğrenen Eşref, arkadaşlarını onu bulmaları için görevlendirdi.

Seda'yı serbest bırakma karşılığında Dinçer'in elinde tuttuğu şantaj belgelerini alan Çiğdem, onlara anlaşma teklif etti.

Hıdır'ın kendisini Eşref'in elinden neden kurtardığını merak eden Kadir sonunda aradığı cevabı buldu:

Eşref'in Nisan'ı bulmak üzere olduğunu öğrenen Dinçer yeni bir plan yaptı.

Nisan'ı kurtarmaktan başka hiçbir şey düşünmeyen Eşref, sevdiği kadının kaderinin atacağı tek bir adıma bağlı olduğundan habersizdi...

Eşref, Dinçer'in kurduğu tuzağı son anda fark etti. Planının boşa gittiğini gören Dinçer, adamlarına Eşref'i öldürmeleri için talimat verdi. Arkadaşlarının da yardımıyla Nisan'ı kurtaran Eşref, ona sıkı sıkı sarıldı.

Hıdır'ın babalık açıklamasıyla neye uğradığını şaşıran Kadir, gerçeği kabul etmekte zorlandı.

DNA testi yaptırdıklarını ve sonucun kesin olduğunu söyleyen Necla'nın sözleri de Kadir'i ikna etmeye yetmedi.

Anam babam yok benim... Yetim Kadir'im ben! Yetim doğdum, yetim öleceğim

Baba-oğulun hesaplaşmasında sesler yükseldi. Hıdır, duymak istemediği her şeyi tek tek Kadir'in yüzüne vurdu.

Eşref bulduğu yerde seni öldürecek! Seni sadece ben koruyabilirim...

Nisan'ı kurtardıktan sonra bir kez daha Kaptan'ın mekanına giden Eşref, mekanın altını üstüne getirdi.

Oteli ve evi Kadir'den geri alan Eşref, asıl hedefine ulaşmak için harekete geçti.

Hıdır, Kadir'i arayarak Eşref'in Yetimler'in başına geçeceğini haber verdi. Kendini köşeye sıkışmış hisseden Kadir, kendisi için tek kurtuluşun İhtiyar olduğunun farkındaydı...

Dinçer ile buluşan Kadir, ondan kendisini İhtiyar ile görüştürmesini istedi.

Kadir, teklifini reddeden Dinçer'i tehdit etti.

Seni Eşref'e vereceğim... Sen öleceksin, ben kalacağım...

Ayten'in zor durumda olduğunu fark eden Faruk, onu kurtarmak için verdiği adrese gitti. Karşısında elinde silahla bekleyen Harun'u gören Faruk'un eski eşini kurtarmak için yapacak çok da bir şeyi yoktu... Ayten'i de alarak olay yerinden ayrılan Faruk onu otele yerleştirdi.

Beni sevmekten ne zaman vazgeçeceksin Faruk?

Kadir'in yönlendirmesiyle Fırat Koral'ın peşine düşen Eşref, Gürdal, Faruk ve Müslüm pusuya düşürüldü.

Uyandıklarında hiç bilmedikleri bir yerde olduklarını fark eden ekip kurtuluş yollarını aramaya başladı.

Bir yandan Irmak, bir yandan da Hıdır Eşref ve arkadaşlarını ararken, sevgilisine ulaşamayan Nisan'ın endişesi her geçen dakika daha da arttı.

Savcı ile görüşmek için emniyete giden Nisan, fenalaştı. Nisan'a yardım eli Savcı Selma'dan uzandı.

Başına gelenlerin geçmişiyle bağlantılı olduğunu düşünen Nisan, Dinçer'in evine gidip ona Fırat Koral ismini sordu.

Hayatta kalmak için var güçleriyle mücadele eden Eşref ve arkadaşları sonunda arkalarında büyük bir enkaz bırakarak İhtiyar'ın elinden kurtulmayı başardılar.

Kadir'in Yetimler sofrasında Eşref hakkında söylediklerini haber alan Hıdır, onu bir kez daha uyardı.

Eşref, Yetimler'in babasıdır... Davanın başıdır... Onun davası benim davamdır. Git buradan! Bu yaştan sonra evlat katili yapma beni...

Kadir'in adamlarının evi geri almak için geleceklerini öğrenen Irmak, gardını aldı.

Oteli almak için yola çıkan Kadir, Dinçer'den gelen telefonla yıkıldı.

Eşref, İhtiyar'ın elinden kurtulmayı başarmış oteldeki yerini de çoktan almıştı...

Dinçer'in evinde dosyanın seyrini değiştirecek önemli bir delil bulan Nisan, vakit kaybetmeden öğrendiklerini Savcı Selma ile paylaştı.

Dinçer'i bu zamana kadar bulamamış olmanızın nedeni gerçek ismini kullanmaması... Onun adı Fırat Koral

İki kadın da Çiğdem'in kendilerini dinlediğinden habersizdi...

Parçaları birleştirmeye başlayan Nisan, gerçeğe bir adım daha yaklaştı.

Eşref ile Dinçer'in ortak bir geçmişi var... Benim de... Ben de o çiftlik evindeydim

Yetimler'in başına yeniden geçen Eşref, biat töreni için hazırlandı. Yakup Baba'dan kalan emanetleri bir bir teslim alan Eşref, görevinin başına geçti...