Eşref Rüya'nın 26. bölümünde neler oldu? Otel yeniden Eşref'in... 'Mekanın sahibi geldi'

Dizinin önceki bölümünde;



Nisan'ı almak için evine giden Dinçer, karşısında Eşref'i görünce öfkelendi. Nisan'ın Eşref'i seçip "Her şeyi iptal edin benim hayatımda ondan daha değerli hiçbir şey yok" demesi bardağı taşıran son damla oldu.

Eşref'e saldıran Dinçer, beklemediği bir karşılık aldı.

Çocukluğunda çok mu dövdüler seni? Kimse okşamadı mı saçlarını? Kimse sevmedi mi?

Geceyi Eşref'le geçiren Nisan, uyandığında onu yanında göremeyince endişelendi.

Gonca'yı arayan ve hastanede olduğunu öğrenen Gürdal, nedenini öğrenmek için Irmak'ı aradı.

Irmak abisine Gonca'nın hamile olduğunu söyledi.

Erkan ile buluşmak için sözleşen Nisan, Savcı Selma'nın kontrolünde adrese gitti.

Beklemediği anda Eşref'i karşısında gören Nisan, ne yapacağını şaşırdı.

Dizinin yeni bölümünde;

Katilin peşinde olan Eşref, garda Nisan’la karşılaşınca şaşkına döndü. Karşılaşmalarının üzerine Nisan’ın katil tarafından kaçırılması Eşref’i büyük bir krizin içine sürükledi.

Bir anlık dalgınlıkla Nisan'ın içinde olduğu aracı gözden kaçıran Eşref, Irmak ile Müslüm'ün yanına döndü.

Büyük bir krizle baş etmeye çalışan Kadir, kendisine karşı yükselen sesleri kısmak için tefeci Numan'dan borç almaya karar verdi.

Sadık, Kadir'e oteli teminat göstererek istediği parayı alabileceğini söyledi.

Irmak'a Harun'u bulma görevi veren Eşref; soluğu Kadir'in yanında aldı. Nisan'ın kaçırıldığını söyleyen Eşref, Harun'a karşılık Kadir'in ortağının ismini öğrendi.

Dinçer'i arayan ve Nisan'ı neden kaçırdığını soran Kadir işin içindeki kişinin Erkan olduğunu öğrendi.

Bana sormadan yapmış. Nerede olduğunu biliyorum

Kadir, Dinçer'in verdiği adresi Eşref'e ulaştırdı. Gürdal ile birlikte yola çıkan Eşref, kısa sürede Nisan'ın olduğu yere ulaştı ve onu kurtardı.

Erkan için ise yapılacak bir şey yoktu!

Kanlar içindeki Nisan'ı eve götüren Eşref, geceyi onunla geçirdi, bulduğu ilk fırsatta da sevdiği kadına neden o adamla buluşmaya gittiğini sordu.

Adam arayıp 'Afra'nın katilini biliyorum' deyince nasıl gittiğimi bilmiyorum... Meğerse tuzakmış...

Faruk'u çıkarmak için Harun ile işbirliği yapan Gürdal ve Müslüm istediğini aldı. Ayten ise cezaevine gönderdiği mektupla Faruk'a veda etti.

Beklenen gün geldi. Kadir, ihtiyacı olan parayı aldı. Senetleri tek tek imzalayan Kadir'in keyfi yerine geldi.

Beyler şimdi yeniden başlıyoruz. Yetimler'i arkamıza alıp devam edeceğiz. Eşref, Baba ile yarışamaz artık!

Yetimler'i görüşmeye çağıran Kadir, ret cevabını alınca Kaptan duruma müdahale etti. Kenan ise her cümlesi ile Kadir'e destek verdi.

Kadir Baba'ya karşı çıkanın kabir azabı başlar

Erkan'ın üzerinden çıkanları ve telefon kayıtlarını inceleyen emniyet sonunda Dinçer'e ulaştı.

Kadir'e karşı durmak isteyen Yetimler, yardım için Eşref'in kapısını çaldı. Dava arkadaşlarını yarı yolda bırakmamaya kararlı olan Eşref, intikam yeminleri etti.

Nisan, aylar sonra kardeşi Afra'nın mezarını ziyaret etti. Nisan'ın yanına gelen Savcı Selma, ona Erkan'ın Dinçer'e çalıştığını söyledi.

Nisan'ı hem Eşref'ten uzak tutmak hem de avucunun içine almak isteyen Dinçer, ona yeni bir sahne programı ayarladı.

Plan'a göre Nisan, bundan böyle Arfa'nın öldüğü otelde sahneye çıkacaktı... Kardeşinin katilinden intikamını kendi elleriyle almak isteyen Nisan, zor da olsa bu teklifi kabul etti.

Eşref'in Erkan'ı öldürdüğü anların görüntüsüne ulaşan Çiğdem, elindeki delili Savcı Selma ile paylaştı.

Sen Eşref'i yaktığının farkında mısın?

Oteli almak için harekete geçen Eşref, ilk hamle olarak tefeci Numan ile görüştü. Kadir'in 50 milyon dolarlık borcunu bildiğini söyleyen Eşref, her şeyin kendi planı olduğunu anlattı.

Nisan Dinçer ile sözleşme imzalamak için otele geldi, aynı dakikalarda Kadir de birlikte yürümeyi kabul eden Yetimler için yemek veriyordu...

Eşref ise aylardır üzerinde çalıştığı planını uygulamaya başladı.

Bütün adamlarını otele yerleştiren Eşref, elindeki tapu ile Kadir'in karşısına dikildi.

Eşref, pes etmek istemeyen Kadir'e son darbeyi ortağının adını söyleyerek vurdu.

Nisan ise çoktan Dinçer'in biletini kesmek için geri sayıma başlamıştı...