Eşref Rüya'nın 25. bölümünde neler oldu? Nisan, Eşref'e yakalandı!

Dizinin önceki bölümünde;

Üzerine atılan suçtan kurtulmaya kararlı olan Eşref, emniyete gitti. 'Ben bir şey yapmadım, gerçek failin ortaya çıkacağından eminim' diyen Eşref haklı çıktı.

Eşref'in ifadesi başlamadan emniyete gelen Kasap, her şeyi yapanın kendisi olduğunu itiraf etti.

Ayten'in başına gelenlerden kocasını sorumlu tutan Faruk, Harun'a saldırdı.

Günler sonra Nisan'ı yemeğe çıkaran Eşref ona aldığı hediyeyi de verdi.

Nisan kutuyu açar açmaz Çiğdem'in sözleri kulağında yankılandı:

Eşref sana kolye, bileklik, küpe yüzük, bileklik hediye etti mi? Bana etti... Üzerinde dinleme cihazı olan... Sana da hediye ederse anla ki bittin!

Dizinin yeni bölümünde;

Panikle Çiğdem'i arayan Nisan ondan yardım istedi.

Kentsel dönüşüm nedeniyle evsiz kalan Nisan'ın yardımına Eşref yetişti.

Nisan'ı kiraladığı eve götüren Eşref 'Burası bizim evimiz' dedi.

Faruk'un karakolda olduğunu öğrenen Eşref, Gürdal ve Müslüm'ü şikayetçi olan adamı bulmaları için hastaneye gönderdi.

Hastane odasına girdiklerinde Kadir ve Kenan'ı karşılarında gören ikili Harun ile ilişkilerini çözmek için Ayten'den yardım istediler.

Faruk tutuklanarak hapse gönderildi. Eşref'in tutuklandığı Kasap ile aynı koğuşa düşen Faruk için zor günler başladı.

Faruk'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenen Eşref, onu kurtarmak için harekete geçti.

Kasap'ı hapishaneden çıkarmanın yolunu bulan Eşref, onu tek kurşunla öldürdü.

Seda sayesinde Fulya'nın verdiği flash bellekteki adama ulaşan Nisan, vakit kaybetmeden Savcı Selma ile buluştu.

Nisan'a hediye ettiği kolye ile onu adım adım takip eden Eşref, sevgilisinin uzun süre aynı yerden ayrılmadığını fark edince müzik stüdyosuna gitti.

Ceren'in haber verdiği Nisan, Selma'nın yanından ayrılarak stüdyoya geri döndü. Nisan, yakalanmaktan kıl payı kurtuldu.



Kadir'i alt etmek için taktik değiştiren Eşref, yeni planını arkadaşlarına da anlattı.

Çatışma yok, kimyasal savaş başlatacağız

Kadir'in kamyonundaki malları değiştiren Eşref, bütün İstanbul'dan görünen bir patlamaya imza attı.

Kadir neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, merakını gideren telefon Eşref'ten geldi.

Hava biraz soğuktu, ısıtayım dedim... Senin imtihanın benim Kadir!

Patlamanın olduğu dakikalarda Kadir ile birlikte olan Dinçer'in en büyük korkusu ise İhtiyar'ın gazabıydı...

Harun'a ulaşan Eşref, ondan ifadesini değiştirmesini ve Faruk'u hapishaneden çıkarmasını istedi.

Bana bir can borcun var Harun, ben borcumu tahsil etmeyi severim yada seni bulurum ve öldürürüm

Eşref'in teklifini reddeden Harun, kaçmak için şansını denemeye karar verdi.

Nisan'ı almak için evine giden Dinçer, karşısında Eşref'i görünce öfkelendi. Nisan'ın Eşref'i seçip "Her şeyi iptal edin benim hayatımda ondan daha değerli hiçbir şey yok" demesi bardağı taşıran son damla oldu.

Eşref'e saldıran Dinçer, beklemediği bir karşılık aldı.

Çocukluğunda çok mu dövdüler seni? Kimse okşamadı mı saçlarını? Kimse sevmedi mi?

Geceyi Eşref'le geçiren Nisan, uyandığında onu yanında göremeyince endişelendi.

Gonca'yı arayan ve hastanede olduğunu öğrenen Gürdal, nedenini öğrenmek için Irmak'ı aradı.

Irmak abisine Gonca'nın hamile olduğunu söyledi.

Erkan ile buluşmak için sözleşen Nisan, Savcı Selma'nın kontrolünde adrese gitti.

Beklemediği anda Eşref'i karşısında gören Nisan, ne yapacağını şaşırdı.