Eşref Rüya'nın 24. bölümünde neler oldu? Eşref muhbirin peşinde!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 00:35

Kanal D’nin, yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizisi ‘Eşref Rüya’ 24. bölümü ile ekrandaydı.

Haberin Devamı

Necla yaptırdığı DNA testi sonucunu Hıdır'a verdi. Yetimler meselesini çözmeden kafasının karışmasını istemeyen Hıdır, zarfı açmadan yaktı.

Hıdır, konunun kapanmasını isterken Necla'nın ağzından çıkan cümleler kafaları karıştırdı:

İnsan kaderinden kaçamıyor be Kadir

Kadir'e verdiği sözü tutmak isteyen Çiğdem, ustaca bir planla Tufan'ın yerini öğrendi.

Savcı Selma'nın Çiğdem'i takip ettiğinden habersiz olan Eşref, Faruk'tan polislerin depoyu bastığını öğrendi.

Faruk ile Eşref'in konuşmasını duyan Irmak, Tufan'ın yerini söyleyen kişinin Nisan olduğunu düşünmeye başladı ve bu durumu Eşref ile de paylaştı.

Parçaları birleştiren Eşref, soluğu Nisan'ın evinde aldı. Ona soracak tek bir sorusu vardı:

Haberin Devamı

Bana bunu nasıl yaptın?

Dizinin yeni bölümünde;

Eşref'in sözlerini Dinçer meselesine yoran Nisan, elindeki yarayı görünce onu içeri davet etti.

Sevgilisini günler sonra karşısında gören Nisan, Eşref'in tavırlarından bir şeyler olduğunu anladı. Durumu fark ettirmemek isteyen Eşref, Dinçer'in hediye ettiği kolyeyi görünce daha da sinirlendi.

Tüm işleri ters dönen Kadir, kendisini köşeye sıkışmış hissetmeye başladı.

Kadir, Tufan'ın içeriye alınmasının kendisi için risk olduğunun farkına vardı ve onun yerine yeni bir isim buldu.

Eşref'in sıkıntısının nedenin Nisan olduğunu öğrenen Gürdal, Müslüm ve Faruk dostuyla ciddi bir konuşma yapması gerektiğinin farkındaydı...

Haberin Devamı

Nisan konusu ekibi karşı karşıya getirdi. Gürdal'ın her sözüyle biraz daha sarsılan Eşref'e vurucu darbe Müslüm'den geldi.

Bu iş bu alemde duyulursa 'Eşref polis muhbirine aşık oldu' diyecekler... Vallahi biteriz!

Nisan'ın sakladıklarını bulmaya kararlı olan Eşref, Irmak'ı görevlendirdi. Nisan'ın evine giden Irmak, bilgisayardaki 'Eşref' dosyasını almayı başardı.

Bir kanıt bulduğunu düşünen Irmak, dosyayı Eşref'e ulaştırdı. Nelerle yüzleşeceğini bilmeyen Eşref'in kalbi kendisine yazılan şarkıyı dinleyince yumuşadı.

Eşref için yeni bir oyun kuran olan Kadir, adamlarının Gürdal ve Müslüm tarafından yakalandığından habersiz hazırlıklara devam etti.

Haberin Devamı

Çok geçmeden Gürdal ile Müslüm, Kadir'in saklandığı depoyu buldu. Çatışmanın ortasında kalan Gürdal, yardım için Faruk'u aradı. 'Daha önemli işlerim var' diyen Faruk, Gürdal'ın yardım çağrısını reddetti.

Irmak'ın kendisini takip ettiğini fark eden Nisan, Çiğdem ile buluştu.

Eşref benden şüpheleniyor... Aradığı muhbirin ben olduğumu öğrendi mi?

Eşref'in arabasını bire bir kopyalayan Kasap, Tufan'a pusu kurdu. Bir polisin şehit olup 2 polisin yaralandığı olay Eşref'in üzerine kaldı.

Eve döndüğünde her yerin karışmış olduğunu gören ve hırsızdan şüphelenen Nisan, çok geçmeden işin arkasında olan kişinin Dinçer olduğunu fark etti.

Haberin Devamı

Dinçer'in telefonuyla Eşref'in her yerde arandığını öğrenen Nisan, şoke oldu.

Üzerine atılan suçtan kurtulmaya kararlı olan Eşref, emniyete gitti. 'Ben bir şey yapmadım, gerçek failin ortaya çıkacağından eminim' diyen Eşref haklı çıktı.

Eşref'in ifadesi başlamadan emniyete gelen Kasap, her şeyi yapanın kendisi olduğunu itiraf etti.

Ayten'in başına gelenlerden kocasını sorumlu tutan Faruk, Harun'a saldırdı.

Günler sonra Nisan'ı yemeğe çıkaran Eşref ona aldığı hediyeyi de verdi.

Haberin Devamı

Nisan kutuyu açar açmaz Çiğdem'in sözleri kulağında yankılandı:

Eşref sana kolye, bileklik, küpe yüzük, bileklik hediye etti mi? Bana etti... Üzerinde dinleme cihazı olan... Sana da hediye ederse anla ki bittin!

 

