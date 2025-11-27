Eşref Rüya'nın 23. bölümünde neler oldu? Eşref yıkıldı... 'Bana bunu nasıl yaptın?'

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Nisan'la konuşmak isteyen Dinçer, onu evine çağırdı. İkili arasındaki konuşma gittikçe hararetlendi.

Evdeki fotoğrafları gören Nisan, Dinçer'in çocukluğundan kalan bir hatıra olduğunu hatırladı.

Ceren'i arayan ve ona kendisini kötü hissettiğini söyleyen Nisan, bir anda yere yığıldı.

Arkadaşını arayan ve ona bir türlü ulaşamayan Ceren, Eşref'ten yardım istedi.

Nisan'ın başına bir şey geldiğini düşünen Eşref, soluğu Dinçer'in evinde aldı.

Aynı dakikalarda Kadir'in kurduğu tuzaktan habersiz olan Müslüm ve Faruk, Tufan'ı yakalamak için buldukları adrese gittiler.

Haberin Devamı

Beklenmedik anda çalan polis sirenleri ikiliyi gerçekle yüzleştirdi.

Annesini tehlike olarak gören Çiğdem, Kadir'den yardım istedi.

Çiğdem'i kırmayan Kadir, Savcı Selma'yı pusuya düşürdü.

Sevdiği kadını kurtarmak için sözleşmeyi ortadan kaldırmayı kafasına koyan Eşref'e Nisan engel oldu:

Ben Dinçer Bey ile devam edeceğim

Büyük hayal kırıklığı yaşayan Eşref'in son sözü 'Anladım ben... Bu hikaye burada bitti' oldu.

Dizinin yeni bölümünde;

Eşref, yaşadığı hayal kırıklığının ardından Nisan'ın yüzüne bile bakmadan oradan ayrıldı.

Gittiği mekanda tek başına saatlerce oturan Eşref'in yalnızlığı garsonların Gürdal, Müslüm ve Faruk'a haber vermesiyle son buldu.

İçlerinde bir hainin olduğunu söyleyen Eşref, aradığı ismi bulmak için dostlarından yardım istedi.

Haberin Devamı

Tufan'ın polisle çatıştığını öğrenen Kadir, onu ücra bir yere çağırdı.

Bir şeylerin ters gittiğini fark eden Tufan, polise haber verenin Kadir olduğunu öğrenince silahına sarıldı. Çıkan arbedede Kenan vuruldu.

Kenan'ı kurtarmak için her yolu deneyen Kadir, sonunda onu veterinere götürdü.

Muhbiri öğrenmek için Çiğdem'in evine giden Eşref, istediği cevabı alamadı.

Eşref'i kaybetme korkusuyla baş edemeyen Nisan, sevdiği adamı aradı. Telefonu açan kişinin Çiğdem olması, Nisan'ı öfkeden deliye döndürdü.

Haberin Devamı

Hıdır'ın adamları Tufan'ı buldu. Hıdır'dan gelen telefon biraz da olsa Eşref'in keyfini yerine getirdi.

Tufan'ı Kadir'e karşı kullanmak isteyen Eşref, onun ölmesine izin vermedi.

Eşref'i görmenin bir yolunu bulan Nisan, sevgilisinin net tavrı karşısında şoke oldu.

Bizim seninle yarınımız yok, bugünümüz var!

İtalyanlarla pazarlık yapmak için adamlarıyla birlikte depoda bekleyen Kadir, karşısında Eşref'i görünce şoke oldu.

Senin benden habersiz yapabileceğin hiçbir iş yok Kadir... Kafandaki kuşku da benim, arkandaki gölge de!

Çatışmanın ortasında kalan Kadir, kendisini kurtarması için Dinçer'den yardım istedi.

Kadir'in kaçığını gören Eşref, artık büyük balığı yakalamaya sandığından çok daha yakındı...

Haberin Devamı

Dinçer'in gizlediklerinin peşine düşen ve Fulya ile buluşmak için sözleşen Nisan, dakikalar öncesinden sözleştikleri adrese gitti.

Çok geçmeden Fulya da aynı adresteydi. Tüm sırlar açığa çıkmak üzereyken hızla gelen otomobil Fulya'ya çarptı. Fulya, ölmeden hemen önce elindeki flash'ı Nisan'a vermeyi başardı.

Kadir ve ortağının peşine düşen Eşref, onları kıstırmayı başardı. Önüne çıkan herkesten kurtulan Eşref, Kadir'i son anda elinden kaçırdı.

Ancak Eşref'in bulduğu detay onu hiç de beklemediği bir yere götürdü...

Haberin Devamı

Necla yaptırdığı DNA testi sonucunu Hıdır'a verdi. Yetimler meselesini çözmeden kafasının karışmasını istemeyen Hıdır, zarfı açmadan yaktı.

Hıdır, konunun kapanmasını isterken Necla'nın ağzından çıkan cümleler kafaları karıştırdı:

İnsan kaderinden kaçamıyor be Kadir

Kadir'e verdiği sözü tutmak isteyen Çiğdem, ustaca bir planla Tufan'ın yerini öğrendi.

Savcı Selma'nın Çiğdem'i takip ettiğinden habersiz olan Eşref, Faruk'tan polislerin depoyu bastığını öğrendi.

Faruk ile Eşref'in konuşmasını duyan Irmak, Tufan'ın yerini söyleyen kişinin Nisan olduğunu düşünmeye başladı ve bu durumu Eşref ile de paylaştı.

Parçaları birleştiren Eşref, soluğu Nisan'ın evinde aldı. Ona soracak tek bir sorusu vardı: