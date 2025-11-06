×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Eşref Rüya'nın 21. bölümünde neler oldu? Sahnede fenalaştı, yardımına sevgilisi koştu

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Eşref Rüyanın 21. bölümünde neler oldu Sahnede fenalaştı, yardımına sevgilisi koştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 00:09

Kanal D’nin, yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizisi ‘Eşref Rüya’ 21. bölümü ile ekrandaydı.

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

İntikam yemini eden Kafacılar, Eşref’i almak için gittikleri evden Hıdır ile çıktılar. Kafacılar’ın ikinci adresi Kadir’in evi oldu…

‘Benim mekanımda kimse bana racon kesemez’ diyen Kadir, düşmanlarını karşılıksız bırakmadı.

Aynı dakikalarda Dinçer'in açığını arayan Nisan, büyük bir delile ulaştı.

Eşref Rüyanın 21. bölümünde neler oldu Sahnede fenalaştı, yardımına sevgilisi koştu

Saatler sonra Eşref, Hıdır’ı bulmak için gittiği adreste karşısında Kadir’i karşısında gördü.

Eski dost, yeni düşman ikilinin etrafı bir anda sarıldı. Geçmişi hatırlayan Kadir ile Eşref ‘in birlikte hareket etmekten başka çareleri yoktu!

Siz hepiniz Yetimler tek ulan!

Eşref Rüyanın 21. bölümünde neler oldu Sahnede fenalaştı, yardımına sevgilisi koştu

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Pusuya düşen Kadir ve Eşref yıllar önce olduğu gibi birlikte hareket etmeye karar verdiler.

Eşref Rüyanın 21. bölümünde neler oldu Sahnede fenalaştı, yardımına sevgilisi koştu

Çatışmanın ortasında Eşref, Gürdal'ı arayıp yardım isterken Kadir, boş bulduğu arabaya binip kayıplara karıştı.

Eşref Rüyanın 21. bölümünde neler oldu Sahnede fenalaştı, yardımına sevgilisi koştu

Bulduğu fotoğrafın hesabını soran Nisan'ın kimseyi tanımadığını söylemesi Dinçer'i şoke etti.

Geçmişe dair bir iz bulmuş olmanın yükü Nisan'ın üzerine çökerken o bir kez daha Eşref'e sığındı.

Eşref Rüyanın 21. bölümünde neler oldu Sahnede fenalaştı, yardımına sevgilisi koştu

Hıdır'ı almak için Hasan'ın sanayideki mekanına giden Eşref, onunla Kadir'e karşı birlikte savaşma konusunda anlaştı.

Geçmişinin peşine düşen Nisan, Irmak ile birlikte Dinçer'in eski asistanının evine gitti.

Nisan'ın sorularına yanıt vermek istemeyen asistan, ona havalimanına gitmesi gerektiğini söyleyerek evden ayrıldı.

Haberin Devamı

Eşref Rüyanın 21. bölümünde neler oldu Sahnede fenalaştı, yardımına sevgilisi koştu

Çiğdem'in Eşref ile çekilen fotoğrafları başına bela oldu. Bu işin peşini bırakmamaya kararlı olan Savcı Selma, kızına soruşturma açılması için talimat verdi.

Hasan ile iş görüşmesine giden Kadir, ret yanıtını alınca işin arkasında Eşref'in olduğunu anladı.

İçten içe babasına öfke duymaya başlayan Tufan, ondan gizli bir şekilde Kadir ile görüştü.

Eşref Rüyanın 21. bölümünde neler oldu Sahnede fenalaştı, yardımına sevgilisi koştu

Hıdır'ı almak için harekete geçen Eşref, önüne gelen herkesi öldürdü ve amacına ulaştı.

Asistanın verdiği adrese tek başına giden Nisan, Dinçer ve Seda'nın sürpriziyle şoke oldu.

Olup biteni inandırıcı bulmayan Nisan, gerçekleri bulmak için yemin etti.

Haberin Devamı

Eşref Rüyanın 21. bölümünde neler oldu Sahnede fenalaştı, yardımına sevgilisi koştu

Ayten'in arkadaşından gelen telefonla neye uğradığını şaşıran Faruk, soluğu hastanede aldı.

Faruk'u karşısında görünce şaşıran Ayten, ona sıkı sıkı sarıldı.

Tufan ile yaptığı iş birliği ile Eşref'i köşeye sıkıştırdığını düşünen Kadir, kötü bir sürprizle karşılaştı. Kadir'in kamyonu havaya uçtu.

Eşref Rüyanın 21. bölümünde neler oldu Sahnede fenalaştı, yardımına sevgilisi koştu

Eşref'in arkasından iş çevirmek istemeyen Irmak, ona Nisan'ın sahneye çıkacağını söyledi.

Dinçer'in tüm engelleme çabalarını boşa çıkaran ve mekana gizlice giren Eşref, Nisan'ı yine yalnız bırakmadı.

Eşref Rüyanın 21. bölümünde neler oldu Sahnede fenalaştı, yardımına sevgilisi koştu

Haberin Devamı

Eşref'in kendisini izlediğini gören ve şarkılarını ona bakarak söyleyen Nisan, Dinçer'in dikkatini çekti.

Nisan, sahnede bir anda fenalaşınca Eşref kendini daha fazla gizleyemedi ve sevdiği kadının yardımına koştu...

Eşref Rüyanın 21. bölümünde neler oldu Sahnede fenalaştı, yardımına sevgilisi koştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

BAKMADAN GEÇME!