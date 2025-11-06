Eşref Rüya'nın 21. bölümünde neler oldu? Sahnede fenalaştı, yardımına sevgilisi koştu

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

İntikam yemini eden Kafacılar, Eşref’i almak için gittikleri evden Hıdır ile çıktılar. Kafacılar’ın ikinci adresi Kadir’in evi oldu…

‘Benim mekanımda kimse bana racon kesemez’ diyen Kadir, düşmanlarını karşılıksız bırakmadı.

Aynı dakikalarda Dinçer'in açığını arayan Nisan, büyük bir delile ulaştı.

Saatler sonra Eşref, Hıdır’ı bulmak için gittiği adreste karşısında Kadir’i karşısında gördü.

Eski dost, yeni düşman ikilinin etrafı bir anda sarıldı. Geçmişi hatırlayan Kadir ile Eşref ‘in birlikte hareket etmekten başka çareleri yoktu!

Siz hepiniz Yetimler tek ulan!

Dizinin yeni bölümünde;

Pusuya düşen Kadir ve Eşref yıllar önce olduğu gibi birlikte hareket etmeye karar verdiler.

Çatışmanın ortasında Eşref, Gürdal'ı arayıp yardım isterken Kadir, boş bulduğu arabaya binip kayıplara karıştı.

Bulduğu fotoğrafın hesabını soran Nisan'ın kimseyi tanımadığını söylemesi Dinçer'i şoke etti.

Geçmişe dair bir iz bulmuş olmanın yükü Nisan'ın üzerine çökerken o bir kez daha Eşref'e sığındı.

Hıdır'ı almak için Hasan'ın sanayideki mekanına giden Eşref, onunla Kadir'e karşı birlikte savaşma konusunda anlaştı.

Geçmişinin peşine düşen Nisan, Irmak ile birlikte Dinçer'in eski asistanının evine gitti.

Nisan'ın sorularına yanıt vermek istemeyen asistan, ona havalimanına gitmesi gerektiğini söyleyerek evden ayrıldı.

Çiğdem'in Eşref ile çekilen fotoğrafları başına bela oldu. Bu işin peşini bırakmamaya kararlı olan Savcı Selma, kızına soruşturma açılması için talimat verdi.

Hasan ile iş görüşmesine giden Kadir, ret yanıtını alınca işin arkasında Eşref'in olduğunu anladı.

İçten içe babasına öfke duymaya başlayan Tufan, ondan gizli bir şekilde Kadir ile görüştü.

Hıdır'ı almak için harekete geçen Eşref, önüne gelen herkesi öldürdü ve amacına ulaştı.

Asistanın verdiği adrese tek başına giden Nisan, Dinçer ve Seda'nın sürpriziyle şoke oldu.

Olup biteni inandırıcı bulmayan Nisan, gerçekleri bulmak için yemin etti.

Ayten'in arkadaşından gelen telefonla neye uğradığını şaşıran Faruk, soluğu hastanede aldı.

Faruk'u karşısında görünce şaşıran Ayten, ona sıkı sıkı sarıldı.

Tufan ile yaptığı iş birliği ile Eşref'i köşeye sıkıştırdığını düşünen Kadir, kötü bir sürprizle karşılaştı. Kadir'in kamyonu havaya uçtu.

Eşref'in arkasından iş çevirmek istemeyen Irmak, ona Nisan'ın sahneye çıkacağını söyledi.

Dinçer'in tüm engelleme çabalarını boşa çıkaran ve mekana gizlice giren Eşref, Nisan'ı yine yalnız bırakmadı.

Eşref'in kendisini izlediğini gören ve şarkılarını ona bakarak söyleyen Nisan, Dinçer'in dikkatini çekti.

Nisan, sahnede bir anda fenalaşınca Eşref kendini daha fazla gizleyemedi ve sevdiği kadının yardımına koştu...