Eşref Rüya'nın 2. sezon çekimleri başladı

ÇAĞATAY ULUSOY VE DEMET ÖZDEMİR’DEN ÖZEL ÇEKİM

İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, ikinci sezonun başladığını duyurmak için klaketle kamera karşısına geçerek özel bir çekim gerçekleştirdi. Yayınlanan kareler ve videolar dizinin hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

İlk sezonuyla seyircinin büyük ilgisini kazanan Eşref Rüya, ikinci sezonunda da sarsıcı aşk hikâyesi, güçlü çatışmaları ve derinlikli yazılan karakterleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Bu sezonda Eşref ve Nisan’ın yarım kalan hikâyesi, yeni düşmanlar ve beklenmedik ittifaklarla birlikte daha da sert sınavlardan geçecek.

AŞK, İNTİKAM VE YARIM KALAN HESAPLAR…

Eşref’in cezaevindeki hayatta kalma mücadelesi, dışarıda intikam ve hesaplaşmalarla birleşirken; Nisan’ın şöhret yolculuğu karanlık sırlarla dolu yeni bir tehlikeyi beraberinde getirecek. Eşref ve Nisan’ın yeniden kesişen kaderleri, izleyicilerin kalbine bir kez daha dokunacak; aşk, intikam ve hayatta kalma mücadelesi bu sezonda çok daha güçlü bir şekilde ekrana taşınacak.

YENİ KARAKTERLER HİKÂYEYE DAHİL OLUYOR

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği; yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ile Lokman Maral tarafından kaleme alınan Eşref Rüya’nın hikayesi yeni karakterlerin de katılmasıyla daha da sürükleyici hale gelecek.

Aşkın, karanlık ilişkilerin, ihanetlerin ve güç savaşlarının da anlatıldığı farklı cephelerden ilerleyen hikâyesiyle Eşref Rüya yeni sezonuyla yakında Kanal D’de!