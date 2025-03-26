Eşref Rüya'nın 2. bölümünde neler oldu? 'İlham verici bir kadınsın'

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Dizinin yeni bölümünde;

Aşireti karşısına alan Eşref’e hain bir saldırı düzenlendi, Nisan’ı korumayı başarsa da Eşref kurşunların hedefi oldu.

Nisan, Eşref’i yaşatmak için elinden geleni yaparken Eşref’in vurulması, Yetimler’in gündemine oturdu. Bu olayla bir kez daha büyük bir tehlikenin içinde olduğunu anlayan Nisan, Çiğdem’in oyunlarından kurtulmanın yollarını aramaya başladı.

Çiğdem ile uzun uzadıya konuşan Nisan'ın çabaları sonuçsuz kaldı. Çiğdem ona kesin bir dille başladığı işi yarım bırakamayacağını söyledi.

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Seni buldum bir kere, asla bırakmam Rüya...

Nisan, işe kardeşini yurtdışına gönderme fikriyle başladı.

Eşref'in başına gelenlerin ardındaki kişinin İzzet olduğunu bilen Kadir, soluğu onun yanında kaldı. Eşref'in ölmediğini öğrenen İzzet, kendisini bu işten kurtarması için Kadir'e para teklif etti.

Eşref'in tüm itirazlarına rağmen, kardeşine bunu yapanların peşine düşen Gürdal aradığı kişileri buldu ve eve getirdi. Ancak bu durum Eşref'in hiç hoşuna gitmedi.

İçinde bulunduğu durumu Eşref'e anlatmaya giden Nisan, tam konuya girmek üzereyken Çiğdem'den gelen telefon her şeyi alt üst etti.

Nisan'ı olduğu yere çağıran Çiğdem, onu sert bir dille uyardı.

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Tüm bunlar yaşanırken, cinayet büronun da işin içine girmesi Çiğdem'in tadını kaçırsa da o elindeki büyük kozun farkındaydı.

Yıllardır o kızı arıyor... Çocukluğundan beri aşık ona. Onun için katil oldu. Elinde tek bir delil var... Kızın boynundaki ben. Kız o beni 4 yıl önce aldırmış, artık tanıyamaz ama ben tanıdım. Yıllardır aradığı aşkının polis için çalışan bir muhbir olduğunu öğrenince kıza mı sıkar, kafasına mı sıkar göreceğiz

Aklı Nisan'ın yarım bıraktığı cümlesinde kalan Eşref, onu evinde ziyaret etti. 'Paraya sıkışmıştım' diyerek konuyu geçiştiren Nisan, beklemediği bir anlayışla karşılaştı.

İkilinin konuşması kapıya gelen davetsiz misafir ile bölündü. Ev sahibi, Nisan'a evi sattığını haber verdi.

Saklandığı yerde Eşref ile Nisan'ın konuşmalarını dinleyen Çiğdem plan değiştirdi.

Nisan'dan Eşref'i kendisine aşık etmesini isteyen Çiğdem, sabırsızlıkla gelecek haberleri beklemeye başladı.

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Kadir ile görüşen İzzet, Eşref'in oteline yerleşti. İzzet'in hamlelerine izin veren Eşref'in kimsenin bilmediği bambaşka bir planı vardı.

İlk iş günü için otele gelen Nisan, girişte İzzet ve adamları ile karşılaştı. Gördüğü kabalığa sinirlenen Nisan "Böyle adamları camdan atacaksın" diyerek tepkisini dile getirdi.

Vurulma olayı emniyeti harekete geçirdi ve yeni gelen Serdar Amir Eşref'i emniyete çağırdı. İkili arasındaki söz düellosu gergin bitti.

Kendini tanıtmak istiyordu, tanıştık... O da beni tanıyor artık

Dizinin final sahnesinde;

Vakit geldi, Eşref İzzet'ten intikamını unutulmayacak bir şekilde aldı.

Düşmanına cehennemi yaşatan Eşref, hiçbir şey olmamış gibi Nisan ile sohbet ederken, İzzet'in intiharı genç kızı şoke etti. Nisan büyük panik yaşarken, Eşref'in ağzından dökülen sözler işin iç yüzünü gözler önüne serdi:

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